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QQE (定量定性评估器) 指标包括平滑的相对强弱指数 (RSI) 指标和两个基于波动率的尾随级别 (快速和慢速)。
与原来的 QQE 指标相比，此版本添加了:
- 固定级别 (帮助进一步评估趋势)。
- 颜色变化直方图 (基于这些级别)。
这样我们就可以获得更多可供分析的信息。
此版本还使用 RSX (无滞后的更平滑的 RSI) 以进一步净化信号。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21580
RSX QQE New
与最初的 QQE 指标相比，此版本使用固定级别替代尾随级别来估计超买和超卖情况。 此版本还使用 RSX (无滞后的更平滑的 RSI) 以进一步净化信号。RSX QQE
此版本的 QQE 也使用 RSX (无滞后的更平滑的 RSI) 以进一步净化信号。
随机漫游指数
随机漫游指数尝试通过测量 N 范围上的价格以及它与随机漫游 (随机向上或向下) 的预期差值来确定行情何时处于强势上升趋势或下降趋势。 范围越大表明趋势越强烈。 RWI 指出，两点之间的最短距离是一条直线，而且进一步的价格偏离直线，这意味着行情本质上是波动和随机的。随机漫游指数 - JMA 平滑
为了避免常规随机漫游指数倾向于产生太多信号，该版本使用 JMA 进行平滑，这显著减少了假信号的数量。