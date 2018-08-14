与最初的 QQE 指标相比，此版本使用固定级别替代尾随级别来估计超买和超卖情况。 此版本还使用 RSX (无滞后的更平滑的 RSI) 以进一步净化信号。

此版本的 QQE 也使用 RSX (无滞后的更平滑的 RSI) 以进一步净化信号。