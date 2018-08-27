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MFICandleKeltner_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
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显示:
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等级:
(12)
已发布:
\MQL5\Indicators\
MFICandleKeltner.mq5 (19.32 KB) 预览
MFICandleKeltner_HTF.mq5 (24.76 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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MFICandleKeltner 指标，输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)

若要运行指标，应将 MFICandleKeltner.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例 1. MFICandleKeltner_HTF 指标

图例 1. MFICandleKeltner_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21560

Exp_DEMA_Range_Channel_Tm_Plus Exp_DEMA_Range_Channel_Tm_Plus

基于 DEMA_Range_Channel 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间。

Exp_Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Tm_Plus Exp_Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Tm_Plus

基于 Rj_SlidingRangeRj_Digit_System 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间。

Wajdyss_Ichimoku_Indicator Wajdyss_Ichimoku_Indicator

一款信号量指标，基于价格突破 Kijun Sen 的指示线。

Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Alert Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Alert

当蜡烛突破指标通道时，Rj_SlidingRangeRj_Digit_System 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。