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MFICandleKeltner 指标，输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
若要运行指标，应将 MFICandleKeltner.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 1. MFICandleKeltner_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21560
Exp_DEMA_Range_Channel_Tm_Plus
基于 DEMA_Range_Channel 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间。Exp_Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Tm_Plus
基于 Rj_SlidingRangeRj_Digit_System 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间。
Wajdyss_Ichimoku_Indicator
一款信号量指标，基于价格突破 Kijun Sen 的指示线。Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Alert
当蜡烛突破指标通道时，Rj_SlidingRangeRj_Digit_System 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。