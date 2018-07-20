Торговая система, построенная на сигналах индикатора DEMA_Range_Channel с возможностью удержания позиций точно фиксированное время. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой канала. Как только время удержания позиции превысит фиксированный в настройках лимит, так сразу эта позиция будет закрыта:

input bool TimeTrade= true ; input uint nTime=1920;

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора DEMA_Range_Channel.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на EURJPY H8:

Рис. 2. График результатов тестирования