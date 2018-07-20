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Exp_DEMA_Range_Channel_Tm_Plus - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора DEMA_Range_Channel с возможностью удержания позиций точно фиксированное время. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой канала. Как только время удержания позиции превысит фиксированный в настройках лимит, так сразу эта позиция будет закрыта:
input bool TimeTrade=true; // Разрешение для выхода из позиций по времени input uint nTime=1920; // Время удержания открытой позиции в минутах
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора DEMA_Range_Channel.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на EURJPY H8:
Рис. 2. График результатов тестирования
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Rj_SlidingRangeRj_Digit_System с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.RSICandleKeltner_HTF
Индикатор RSICandleKeltner с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор MFICandleKeltner с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Wajdyss_Ichimoku_Indicator
Семафорный сигнальный индикатор с использованием пробоя ценой линии Kijun Sen.