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Exp_DEMA_Range_Channel_Tm_Plus - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора DEMA_Range_Channel с возможностью удержания позиций точно фиксированное время. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой канала. Как только время удержания позиции превысит фиксированный в настройках лимит, так сразу эта позиция будет закрыта:

input bool   TimeTrade=true;      // Разрешение для выхода из позиций по времени
input uint   nTime=1920;          // Время удержания открытой позиции в минутах

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора DEMA_Range_Channel.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на EURJPY H8:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Exp_Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Tm_Plus Exp_Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Tm_Plus

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Rj_SlidingRangeRj_Digit_System с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.

RSICandleKeltner_HTF RSICandleKeltner_HTF

Индикатор RSICandleKeltner с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

MFICandleKeltner_HTF MFICandleKeltner_HTF

Индикатор MFICandleKeltner с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Wajdyss_Ichimoku_Indicator Wajdyss_Ichimoku_Indicator

Семафорный сигнальный индикатор с использованием пробоя ценой линии Kijun Sen.