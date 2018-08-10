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Индикаторы

WPR Candles - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2134
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Этот индикатор представляет собой вариацию известного индикатора WPR (Williams Percent Range).

Он вычисляет значения четырех WPR:

  • WPR по ценам Open.
  • WPR по ценам Close.
  • WPR по ценам High.
  • WPR по ценам Low.

Затем эти четыре значения объединяются в "свечи". В вычислениях не применяется оригинальный расчет WPR. Вместо этого он настроен на расчет этих четырех значений. В результаты получается два значимых уровня.

  • Уровень 0 (в отличие от оригинального WPR, в этой версии он может быть пересечен вверх).
  • Уровень -100 (в отличие от оригинального WPR, в этой версии он может быть пересечен вниз).

Таким образом, наблюдая за уровнями вы можете оценить возможные состояния перекупленности и перепроданности.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21549

Heiken Ashi Smoothed - Binary Heiken Ashi Smoothed - Binary

В отличие от Heiken Ashi Smoothed, этот индикатор отображает только 2 значения: +1 для "тренда" вверх и -1 для "тренда" вниз, что делает его подходящим для применения в экспертах.

Heiken Ashi Smoothed Heiken Ashi Smoothed

Вместо "сырых" цен индикатор Heiken Ashi Smoothed использует в расчетах сглаженные/отфильтрованные/усредненные цены.

Volume Zone Oscillator Volume Zone Oscillator

Индикатор Volume Zone Oscillator основан на статье "In The Volume Zone" (В зоне объема) Валида Халила (Walid Khalil) и Дэвида Стэклера (David Steckler). Его можно назвать и следующим за трендом и осциллирующим (нетрендовым).

Volume Zone Oscillator - Floating Levels Volume Zone Oscillator - Floating Levels

Эта версия индикатора Volume Zone Oscillator дополнительно использует плавающие уровни для определения тренда.