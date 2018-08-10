Этот индикатор представляет собой вариацию известного индикатора WPR (Williams Percent Range).

Он вычисляет значения четырех WPR:

WPR по ценам Open.

WPR по ценам Close.

WPR по ценам High.

WPR по ценам Low.

Затем эти четыре значения объединяются в "свечи". В вычислениях не применяется оригинальный расчет WPR. Вместо этого он настроен на расчет этих четырех значений. В результаты получается два значимых уровня.

Уровень 0 (в отличие от оригинального WPR, в этой версии он может быть пересечен вверх).

Уровень -100 (в отличие от оригинального WPR, в этой версии он может быть пересечен вниз).

Таким образом, наблюдая за уровнями вы можете оценить возможные состояния перекупленности и перепроданности.