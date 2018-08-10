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WPR Candles - индикатор для MetaTrader 5
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Этот индикатор представляет собой вариацию известного индикатора WPR (Williams Percent Range).
Он вычисляет значения четырех WPR:
- WPR по ценам Open.
- WPR по ценам Close.
- WPR по ценам High.
- WPR по ценам Low.
Затем эти четыре значения объединяются в "свечи". В вычислениях не применяется оригинальный расчет WPR. Вместо этого он настроен на расчет этих четырех значений. В результаты получается два значимых уровня.
- Уровень 0 (в отличие от оригинального WPR, в этой версии он может быть пересечен вверх).
- Уровень -100 (в отличие от оригинального WPR, в этой версии он может быть пересечен вниз).
Таким образом, наблюдая за уровнями вы можете оценить возможные состояния перекупленности и перепроданности.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21549
В отличие от Heiken Ashi Smoothed, этот индикатор отображает только 2 значения: +1 для "тренда" вверх и -1 для "тренда" вниз, что делает его подходящим для применения в экспертах.Heiken Ashi Smoothed
Вместо "сырых" цен индикатор Heiken Ashi Smoothed использует в расчетах сглаженные/отфильтрованные/усредненные цены.
Индикатор Volume Zone Oscillator основан на статье "In The Volume Zone" (В зоне объема) Валида Халила (Walid Khalil) и Дэвида Стэклера (David Steckler). Его можно назвать и следующим за трендом и осциллирующим (нетрендовым).Volume Zone Oscillator - Floating Levels
Эта версия индикатора Volume Zone Oscillator дополнительно использует плавающие уровни для определения тренда.