Индикатор ADXVMA, выполненный в виде "бинарного" индикатора, у которого имеется только два значения (+1 для "тренда" вверх и -1 для "тренда" вниз).

Этот индикатор представляет собой вариацию известного индикатора WPR (Williams Percent Range), где значения четырех WPR объединены в "свечи".

Индикатор Volume Zone Oscillator основан на статье "In The Volume Zone" (В зоне объема) Валида Халила (Walid Khalil) и Дэвида Стэклера (David Steckler). Его можно назвать и следующим за трендом и осциллирующим (нетрендовым).