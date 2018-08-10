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Heiken Ashi Smoothed - Binary - индикатор для MetaTrader 5
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Heiken Ashi - очень известный индикатор.
Одним из вариантов, которые фактически улучшают индикатор, является "сглаженная" версия. Логика сглаженной версии проста:
- Вместо "сырых" цен индикатор использует в расчетах сглаженные/отфильтрованные/усредненные цены.
- Как правило, это отфильтровывает некоторые ложные сигналы и упрощает использование индикатора.
- В данной версии можно использовать 4 основных типа усреднения для сглаживания:
- Простая скользящая средняя (Simple moving average, SMA).
- Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential moving average, EMA).
- Сглаженная скользящая средняя (Smoothed moving average, SMMA).
- Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear weighted moving average, LWMA).
- Кроме того, вы можете использовать фильтр "шага" (в пунктах), чтобы отфильтровать изменения значений, которые меньше желаемого порога (если для шага установлено значение <=0, то фильтр не используется).
- И в отличие от Heiken Ashi Smoothed, он отображает только 2 значения: +1 для "тренда" вверх и -1 для "тренда" вниз, что делает его подходящим для применения в экспертах.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21548
Вместо "сырых" цен индикатор Heiken Ashi Smoothed использует в расчетах сглаженные/отфильтрованные/усредненные цены.ADXVMA Binary
Индикатор ADXVMA, выполненный в виде "бинарного" индикатора, у которого имеется только два значения (+1 для "тренда" вверх и -1 для "тренда" вниз).
Этот индикатор представляет собой вариацию известного индикатора WPR (Williams Percent Range), где значения четырех WPR объединены в "свечи".Volume Zone Oscillator
Индикатор Volume Zone Oscillator основан на статье "In The Volume Zone" (В зоне объема) Валида Халила (Walid Khalil) и Дэвида Стэклера (David Steckler). Его можно назвать и следующим за трендом и осциллирующим (нетрендовым).