指标基于 Walid Khalil 和 David Steckler 撰写的 "在交易量区域" 文章。

技术分析的公理表明，除了少数例外，所有技术指标在其设计中可分为趋势或振荡 (非趋势)。 这个新的指标，即交易量区域振荡器 (VZO)，这两个问题均以解决。 John J. Murphy 在他的 "金融市场技术分析" 一书中解释说，使用振荡器有三个好处: