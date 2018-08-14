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交易量区域振荡器 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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指标基于 Walid Khalil 和 David Steckler 撰写的 "在交易量区域" 文章。

技术分析的公理表明，除了少数例外，所有技术指标在其设计中可分为趋势或振荡 (非趋势)。 这个新的指标，即交易量区域振荡器 (VZO)，这两个问题均以解决。 John J. Murphy 在他的 "金融市场技术分析" 一书中解释说，使用振荡器有三个好处:

  • 超买和超卖情况警告价格趋势过度扩张且易受攻击。
  • 振荡器与价格走势之间的背离显示出市场隐藏的强弱，这在价格行为中并不明显。
  • 零线的交叉可以提供重要的交易信号。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21550

WPR 蜡烛 WPR 蜡烛

该指标是众所周知的 WPR (威廉姆斯百分比范围) 指标的变体，由 4 个 WPR 值组合成 "蜡烛" 。

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交易量区域振荡器 - 浮动级别 交易量区域振荡器 - 浮动级别

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