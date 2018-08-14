请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标基于 Walid Khalil 和 David Steckler 撰写的 "在交易量区域" 文章。
技术分析的公理表明，除了少数例外，所有技术指标在其设计中可分为趋势或振荡 (非趋势)。 这个新的指标，即交易量区域振荡器 (VZO)，这两个问题均以解决。 John J. Murphy 在他的 "金融市场技术分析" 一书中解释说，使用振荡器有三个好处:
- 超买和超卖情况警告价格趋势过度扩张且易受攻击。
- 振荡器与价格走势之间的背离显示出市场隐藏的强弱，这在价格行为中并不明显。
- 零线的交叉可以提供重要的交易信号。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21550
WPR 蜡烛
该指标是众所周知的 WPR (威廉姆斯百分比范围) 指标的变体，由 4 个 WPR 值组合成 "蜡烛" 。Heiken Ashi 平滑 - 二元
与 Heiken Ashi 平滑不同，此指标仅显示 2 个值: 趋势向上 +1，趋势向下 -1，因此适合智能系统使用。
交易量区域振荡器 - 浮动级别
与交易量区域振荡器指标相比，此版本使用了浮动级别来判断趋势。合成 VIX - 平滑
平滑版的合成 VIX。