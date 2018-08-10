Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Heiken Ashi Smoothed - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2390
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Heiken Ashi - очень известный индикатор.
Одним из вариантов, которые фактически улучшают индикатор, является "сглаженная" версия. Логика сглаженной версии проста:
- Вместо "сырых" цен индикатор использует в расчетах сглаженные/отфильтрованные/усредненные цены.
- Как правило, это отфильтровывает некоторые ложные сигналы и упрощает использование индикатора.
- В данной версии можно использовать 4 основных типа усреднения для сглаживания:
- Простая скользящая средняя (Simple moving average, SMA).
- Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential moving average, EMA).
- Сглаженная скользящая средняя (Smoothed moving average, SMMA).
- Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear weighted moving average, LWMA).
- Кроме того, вы можете использовать фильтр "шага" (в пунктах), чтобы отфильтровать изменения значений, которые меньше желаемого порога (если для шага установлено значение <=0, то фильтр не используется).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21547
Индикатор ADXVMA, выполненный в виде "бинарного" индикатора, у которого имеется только два значения (+1 для "тренда" вверх и -1 для "тренда" вниз).Accumulative Swing Index Smoothed - Floating Levels
В этой версии индикатора Accumulative Swing Index Smoothed реализованы уровни, которые можно использовать для оценки тренда.
В отличие от Heiken Ashi Smoothed, этот индикатор отображает только 2 значения: +1 для "тренда" вверх и -1 для "тренда" вниз, что делает его подходящим для применения в экспертах.WPR Candles
Этот индикатор представляет собой вариацию известного индикатора WPR (Williams Percent Range), где значения четырех WPR объединены в "свечи".