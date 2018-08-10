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Индикаторы

Heiken Ashi Smoothed - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(33)
Опубликован:
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Heiken Ashi - очень известный индикатор.

Одним из вариантов, которые фактически улучшают индикатор, является "сглаженная" версия. Логика сглаженной версии проста:

  • Вместо "сырых" цен индикатор использует в расчетах сглаженные/отфильтрованные/усредненные цены.
  • Как правило, это отфильтровывает некоторые ложные сигналы и упрощает использование индикатора.
  • В данной версии можно использовать 4 основных типа усреднения для сглаживания:
    • Простая скользящая средняя (Simple moving average, SMA).
    • Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential moving average, EMA).
    • Сглаженная скользящая средняя (Smoothed moving average, SMMA).
    • Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear weighted moving average, LWMA).
  • Кроме того, вы можете использовать фильтр "шага" (в пунктах), чтобы отфильтровать изменения значений, которые меньше желаемого порога (если для шага установлено значение <=0, то фильтр не используется).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21547

ADXVMA Binary ADXVMA Binary

Индикатор ADXVMA, выполненный в виде "бинарного" индикатора, у которого имеется только два значения (+1 для "тренда" вверх и -1 для "тренда" вниз).

Accumulative Swing Index Smoothed - Floating Levels Accumulative Swing Index Smoothed - Floating Levels

В этой версии индикатора Accumulative Swing Index Smoothed реализованы уровни, которые можно использовать для оценки тренда.

Heiken Ashi Smoothed - Binary Heiken Ashi Smoothed - Binary

В отличие от Heiken Ashi Smoothed, этот индикатор отображает только 2 значения: +1 для "тренда" вверх и -1 для "тренда" вниз, что делает его подходящим для применения в экспертах.

WPR Candles WPR Candles

Этот индикатор представляет собой вариацию известного индикатора WPR (Williams Percent Range), где значения четырех WPR объединены в "свечи".