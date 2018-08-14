与 Heiken Ashi 平滑不同，此指标仅显示 2 个值: 趋势向上 +1，趋势向下 -1，因此适合智能系统使用。

交易量区域振荡器指标基于 Walid Khalil 和 David Steckler 撰写的 "在交易量区域" 文章，在其设计中可分为趋势和振荡 (非趋势)。

与交易量区域振荡器指标相比，此版本使用了浮动级别来判断趋势。