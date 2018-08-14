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该指标是众所周知的 WPR (威廉姆斯百分比范围) 指标的变体。
它计算一套 4 个 WPR 值:
- 开盘价 WPR。
- 收盘价 WPR。
- 最高价 WPR。
- 最低价 WPR。
然后将这 4 个值组合成 "蜡烛"。 计算不使用原始 WPR 计算。 代之，它调整为计算这 4 个值。 结果现在有 2 个显著级别。
- 级别 0 (与原始 WPR 不同，可以在此版本中上穿)。
- 级别 -100 (与原始 WPR 不同，可以在此版本中下穿)。
这样，通过观察级别，可以评估可能的超买和超卖状态。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21549
Heiken Ashi 平滑 - 二元
与 Heiken Ashi 平滑不同，此指标仅显示 2 个值: 趋势向上 +1，趋势向下 -1，因此适合智能系统使用。Heiken Ashi 平滑
Heiken Ashi 平滑指标使用平滑/过滤/平均价格，替代了 "原始" 价格进行计算。
交易量区域振荡器
交易量区域振荡器指标基于 Walid Khalil 和 David Steckler 撰写的 "在交易量区域" 文章，在其设计中可分为趋势和振荡 (非趋势)。交易量区域振荡器 - 浮动级别
与交易量区域振荡器指标相比，此版本使用了浮动级别来判断趋势。