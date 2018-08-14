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WPR 蜡烛 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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该指标是众所周知的 WPR (威廉姆斯百分比范围) 指标的变体。

它计算一套 4 个 WPR 值:

  • 开盘价 WPR。
  • 收盘价 WPR。
  • 最高价 WPR。
  • 最低价 WPR。

然后将这 4 个值组合成 "蜡烛"。 计算不使用原始 WPR 计算。 代之，它调整为计算这 4 个值。 结果现在有 2 个显著级别。

  • 级别 0 (与原始 WPR 不同，可以在此版本中上穿)。
  • 级别 -100 (与原始 WPR 不同，可以在此版本中下穿)。

这样，通过观察级别，可以评估可能的超买和超卖状态。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21549

Heiken Ashi 平滑 - 二元 Heiken Ashi 平滑 - 二元

与 Heiken Ashi 平滑不同，此指标仅显示 2 个值: 趋势向上 +1，趋势向下 -1，因此适合智能系统使用。

Heiken Ashi 平滑 Heiken Ashi 平滑

Heiken Ashi 平滑指标使用平滑/过滤/平均价格，替代了 "原始" 价格进行计算。

交易量区域振荡器 交易量区域振荡器

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交易量区域振荡器 - 浮动级别 交易量区域振荡器 - 浮动级别

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