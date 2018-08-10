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Accumulative Swing Index Smoothed - Floating Levels - индикатор для MetaTrader 5
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В этой версии индикатора Accumulative Swing Index Smoothed реализованы уровни, которые можно использовать для оценки тренда.
Для этого используются плавающие уровни. Таким образом, этот индикатор не зависит от каких-либо фиксированных уровней, что делает его своего рода адаптивным индикатором. Рекомендуется поэкспериментировать с периодами.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21520
В этой версии индикатора Accumulative Swing Index добавлены дополнительные функции, что позволяет получить гораздо более сглаженные результаты.Export Positions History
Экспортирует историю закрытых позиций на хеджинговом торговом счете в CSV-файл.
Индикатор ADXVMA, выполненный в виде "бинарного" индикатора, у которого имеется только два значения (+1 для "тренда" вверх и -1 для "тренда" вниз).Heiken Ashi Smoothed
Вместо "сырых" цен индикатор Heiken Ashi Smoothed использует в расчетах сглаженные/отфильтрованные/усредненные цены.