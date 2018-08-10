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Индикаторы

Accumulative Swing Index Smoothed - Floating Levels - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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В этой версии индикатора Accumulative Swing Index Smoothed реализованы уровни, которые можно использовать для оценки тренда.

Для этого используются плавающие уровни. Таким образом, этот индикатор не зависит от каких-либо фиксированных уровней, что делает его своего рода адаптивным индикатором. Рекомендуется поэкспериментировать с периодами.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21520

Accumulative Swing Index Smoothed Accumulative Swing Index Smoothed

В этой версии индикатора Accumulative Swing Index добавлены дополнительные функции, что позволяет получить гораздо более сглаженные результаты.

Export Positions History Export Positions History

Экспортирует историю закрытых позиций на хеджинговом торговом счете в CSV-файл.

ADXVMA Binary ADXVMA Binary

Индикатор ADXVMA, выполненный в виде "бинарного" индикатора, у которого имеется только два значения (+1 для "тренда" вверх и -1 для "тренда" вниз).

Heiken Ashi Smoothed Heiken Ashi Smoothed

Вместо "сырых" цен индикатор Heiken Ashi Smoothed использует в расчетах сглаженные/отфильтрованные/усредненные цены.