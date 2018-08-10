В этой версии индикатора Accumulative Swing Index Smoothed реализованы уровни, которые можно использовать для оценки тренда.

Для этого используются плавающие уровни. Таким образом, этот индикатор не зависит от каких-либо фиксированных уровней, что делает его своего рода адаптивным индикатором. Рекомендуется поэкспериментировать с периодами.