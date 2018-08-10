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ADXVMA Binary - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ADXVMA в "бинарном" виде.
Наличие всего двух значений (+1 для "тренда" вверх и -1 для "тренда" вниз) делает его подходящим для применения в экспертах (где обычно нужны только два состояния).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21545
В этой версии индикатора Accumulative Swing Index Smoothed реализованы уровни, которые можно использовать для оценки тренда.Accumulative Swing Index Smoothed
В этой версии индикатора Accumulative Swing Index добавлены дополнительные функции, что позволяет получить гораздо более сглаженные результаты.
Вместо "сырых" цен индикатор Heiken Ashi Smoothed использует в расчетах сглаженные/отфильтрованные/усредненные цены.Heiken Ashi Smoothed - Binary
В отличие от Heiken Ashi Smoothed, этот индикатор отображает только 2 значения: +1 для "тренда" вверх и -1 для "тренда" вниз, что делает его подходящим для применения в экспертах.