CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ADXVMA Binary - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1666
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ADXVMA в "бинарном" виде.

Наличие всего двух значений (+1 для "тренда" вверх и -1 для "тренда" вниз) делает его подходящим для применения в экспертах (где обычно нужны только два состояния).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21545

Accumulative Swing Index Smoothed - Floating Levels Accumulative Swing Index Smoothed - Floating Levels

В этой версии индикатора Accumulative Swing Index Smoothed реализованы уровни, которые можно использовать для оценки тренда.

Accumulative Swing Index Smoothed Accumulative Swing Index Smoothed

В этой версии индикатора Accumulative Swing Index добавлены дополнительные функции, что позволяет получить гораздо более сглаженные результаты.

Heiken Ashi Smoothed Heiken Ashi Smoothed

Вместо "сырых" цен индикатор Heiken Ashi Smoothed использует в расчетах сглаженные/отфильтрованные/усредненные цены.

Heiken Ashi Smoothed - Binary Heiken Ashi Smoothed - Binary

В отличие от Heiken Ashi Smoothed, этот индикатор отображает только 2 значения: +1 для "тренда" вверх и -1 для "тренда" вниз, что делает его подходящим для применения в экспертах.