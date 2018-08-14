在此版本的累积波段指数平滑指标中，我们引入了一种可用于趋势评估的级别。

与 Heiken Ashi 平滑不同，此指标仅显示 2 个值: 趋势向上 +1，趋势向下 -1，因此适合智能系统使用。

该指标是众所周知的 WPR (威廉姆斯百分比范围) 指标的变体，由 4 个 WPR 值组合成 "蜡烛" 。