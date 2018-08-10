CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Accumulative Swing Index Smoothed - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1368
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Accumulative Swing Index - полезный индикатор, но ему не хватает простоты использования (поскольку в нем нельзя использовать уровни).

В этой версии индикатора добавлены дополнительные функции, что позволяет получить гораздо более сглаженные результаты. Наклон Accumulative Swing Index можно использовать в качестве критерия оценки текущего тренда. Для сглаживания используется метод JMA.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21518

Export Positions History Export Positions History

Экспортирует историю закрытых позиций на хеджинговом торговом счете в CSV-файл.

CDouble &amp; CDoubleVector CDouble &amp; CDoubleVector

Библиотека для проведения общих методов округления, используемых в разработке MQL-приложений, примитивный класс-оболочка для значений типа double и вектор для объектов CDouble. Совместима с MQL5 и MQL4!

Accumulative Swing Index Smoothed - Floating Levels Accumulative Swing Index Smoothed - Floating Levels

В этой версии индикатора Accumulative Swing Index Smoothed реализованы уровни, которые можно использовать для оценки тренда.

ADXVMA Binary ADXVMA Binary

Индикатор ADXVMA, выполненный в виде "бинарного" индикатора, у которого имеется только два значения (+1 для "тренда" вверх и -1 для "тренда" вниз).