Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Accumulative Swing Index Smoothed - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1368
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Accumulative Swing Index - полезный индикатор, но ему не хватает простоты использования (поскольку в нем нельзя использовать уровни).
В этой версии индикатора добавлены дополнительные функции, что позволяет получить гораздо более сглаженные результаты. Наклон Accumulative Swing Index можно использовать в качестве критерия оценки текущего тренда. Для сглаживания используется метод JMA.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21518
Экспортирует историю закрытых позиций на хеджинговом торговом счете в CSV-файл.CDouble & CDoubleVector
Библиотека для проведения общих методов округления, используемых в разработке MQL-приложений, примитивный класс-оболочка для значений типа double и вектор для объектов CDouble. Совместима с MQL5 и MQL4!
В этой версии индикатора Accumulative Swing Index Smoothed реализованы уровни, которые можно использовать для оценки тренда.ADXVMA Binary
Индикатор ADXVMA, выполненный в виде "бинарного" индикатора, у которого имеется только два значения (+1 для "тренда" вверх и -1 для "тренда" вниз).