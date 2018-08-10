Accumulative Swing Index - полезный индикатор, но ему не хватает простоты использования (поскольку в нем нельзя использовать уровни).

В этой версии индикатора добавлены дополнительные функции, что позволяет получить гораздо более сглаженные результаты. Наклон Accumulative Swing Index можно использовать в качестве критерия оценки текущего тренда. Для сглаживания используется метод JMA.