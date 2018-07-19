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Projection_Bands - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор проекционных полос был впервые предложен Мелом Уиднером в статье из июльского выпуска журнала Technical Analysis of Stocks & Commodities за 1995 год. Наряду с другими аналогичными индикаторами, такими как индикатор ценовых каналов, "конверты" или полосы Боллинджера, позволяет выделять границы ценовых диапазонов.
Индикатор имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчета.
Расчет:
DnBand = Minimum(Low, PrevLow*SlopeLow)
где:
- SlopeHigh - величина наклона линии регрессии цен High в диапазоне Period;
- SlopeLow - величина наклона линии регрессии цен Low в диапазоне Period.
Интерпретация:
- Когда цена доходит до верхней границы, считается, что она находится на уровне сопротивления, рынок "перекуплен";
- Когда цена расположена на нижней границе - рынок "перепродан".
Для фильтрации сигналов стоит использовать детрендовый осциллятор для исключения трендовой составляющей, так как на сильных трендах уровни перекупленности/перепроданности могут постоянно обновляться новыми ценами, что приведет к ложным сигналам и, как следствие - убыткам.
Индикатор состояния рынка с сигнальными линиями.Momentum_Signal
Сигнальный индикатор на основе Momentum, CCI, ATR, RSI и ADX.
Индикатор "Проекционные полосы" (Projection Bands) в виде осциллятора.Exp_XPeriodCandleSystem_Tm_Plus
Торговая система на сигналах индикатора XPeriodCandleSystem с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.