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Индикаторы

Projection_Bands - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор проекционных полос был впервые предложен Мелом Уиднером в статье из июльского выпуска журнала Technical Analysis of Stocks & Commodities за 1995 год. Наряду с другими аналогичными индикаторами, такими как индикатор ценовых каналов, "конверты" или полосы Боллинджера, позволяет выделять границы ценовых диапазонов.

Индикатор имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчета.

Расчет:

UpBand = Maximum(High, PrevHigh*SlopeHigh)
DnBand = Minimum(Low, PrevLow*SlopeLow)

где:

  • SlopeHigh - величина наклона линии регрессии цен High в диапазоне Period;
  • SlopeLow - величина наклона линии регрессии цен Low в диапазоне Period.

Интерпретация:

  • Когда цена доходит до верхней границы, считается, что она находится на уровне сопротивления, рынок "перекуплен";
  • Когда цена расположена на нижней границе - рынок "перепродан".

Для фильтрации сигналов стоит использовать детрендовый осциллятор для исключения трендовой составляющей, так как на сильных трендах уровни перекупленности/перепроданности могут постоянно обновляться новыми ценами, что приведет к ложным сигналам и, как следствие - убыткам.

Open_Oscillator Open_Oscillator

Индикатор состояния рынка с сигнальными линиями.

Momentum_Signal Momentum_Signal

Сигнальный индикатор на основе Momentum, CCI, ATR, RSI и ADX.

Projection_Oscillator Projection_Oscillator

Индикатор "Проекционные полосы" (Projection Bands) в виде осциллятора.

Exp_XPeriodCandleSystem_Tm_Plus Exp_XPeriodCandleSystem_Tm_Plus

Торговая система на сигналах индикатора XPeriodCandleSystem с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.