Индикатор проекционных полос был впервые предложен Мелом Уиднером в статье из июльского выпуска журнала Technical Analysis of Stocks & Commodities за 1995 год. Наряду с другими аналогичными индикаторами, такими как индикатор ценовых каналов, "конверты" или полосы Боллинджера, позволяет выделять границы ценовых диапазонов.

Индикатор имеет один настраиваемый параметр:

Period - период расчета.

Расчет: UpBand = Maximum(High, PrevHigh*SlopeHigh)

DnBand = Minimum(Low, PrevLow*SlopeLow) где: SlopeHigh - величина наклона линии регрессии цен High в диапазоне Period;

SlopeLow - величина наклона линии регрессии цен Low в диапазоне Period.