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Exp_XPeriodCandleSystem_Tm_Plus - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора XPeriodCandleSystem с возможностью удержания позиций точно фиксированное время. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой канала. Как только время удержания позиции превысит фиксированный в настройках лимит, так сразу эта позиция будет закрыта:
input bool TimeTrade=true; //Разрешение для выхода из позиций по времени input uint nTime=960; //Время удержания открытой позиции в минутах
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XPeriodCandleSystem.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на USDJPY H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор "Проекционные полосы" (Projection Bands) в виде осциллятора.Projection_Bands
Индикатор "Проекционные полосы" (Projection Bands).
Торговая система, построенная на сигналах индикатора AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.Separate Trade
Пересечение двух iMA (Moving Average, MA) плюс раздельно для Buy и Sell настраиваются индикаторы iATR (Average True Range, ATR) и iStdDev (Standard Deviation, StdDev).