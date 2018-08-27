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该指标最初由 Mel Widner 提出 ("股票和商品技术分析" 杂志，1995 年 7 月)。 除了类似的指标，如价格通道，轨道线或布林带，它还允许您定义价格范围的边界。
该指标有一个可自定义的参数:
- Period - 计算周期。
计算:
UpBand = Maximum(High, PrevHigh*SlopeHigh) DnBand = Minimum(Low, PrevLow*SlopeLow)
其中:
- SlopeHigh - Period 范围内最高价的回归线斜率;
- SlopeLow - Period 范围内最低价的回归线斜率。
解释:
- 当价格达到上限时，它被认为处于阻力位。 市场处于超买状态;
- 当价格位于下边界时，市场处于超卖状态。
为了对信号进行分类，使用趋势振荡器来排除趋势分量，因为超买/超卖级别可能会在强趋势期间通过新价格不断刷新，从而导致假信号并亏损。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21544
Open_Oscillator
带信号线的市场状况指标。Exp_CandleStop_System_Tm_Plus
基于 CandleStop_System 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间。
Projection_Oscillator
振荡器形式的投影波带指标。RSICandleKeltner_HTF
RSICandleKeltner 指标，输入参数中有时间帧选项