该指标最初由 Mel Widner 提出 ("股票和商品技术分析" 杂志，1995 年 7 月)。 除了类似的指标，如价格通道，轨道线或布林带，它还允许您定义价格范围的边界。

该指标有一个可自定义的参数:

Period - 计算周期。

计算: UpBand = Maximum(High, PrevHigh*SlopeHigh) DnBand = Minimum(Low, PrevLow*SlopeLow) 其中: SlopeHigh - Period 范围内最高价的回归线斜率;

SlopeLow - Period 范围内最低价的回归线斜率。