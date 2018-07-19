CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Projection_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1647
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор-осциллятор Projection_Oscillator сделан на основе индикатора Projection_Bands, но в отличии от оригинала, выводит линию в отдельном окне с уровнями перекупленности/перепроданности.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Overbought - уровень перекупленности;
  • Oversold - уровень перепроданности.

Расчет:

PO = 100 * (Close-DnBand) / (UpBand-DnBand)
UpBand = Max(High, PrevHigh*SlopeHigh)
DnBand = Min(Low, PrevLow*SlopeLow)

где:

  • SlopeHigh - величина наклона линии регрессии цен High в диапазоне Period;
  • SlopeLow - величина наклона линии регрессии цен Low в диапазоне Period.

Рис.1. Projection Oscillator

Рис.1. Projection Oscillator

Рис.2. Projection Oscillator + Projection Bands

Рис.2. Projection Oscillator + Projection Bands

Projection_Bands Projection_Bands

Индикатор "Проекционные полосы" (Projection Bands).

Open_Oscillator Open_Oscillator

Индикатор состояния рынка с сигнальными линиями.

Exp_XPeriodCandleSystem_Tm_Plus Exp_XPeriodCandleSystem_Tm_Plus

Торговая система на сигналах индикатора XPeriodCandleSystem с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.

Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_Tm_Plus Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_Tm_Plus

Торговая система, построенная на сигналах индикатора AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.