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Projection_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Projection_Oscillator сделан на основе индикатора Projection_Bands, но в отличии от оригинала, выводит линию в отдельном окне с уровнями перекупленности/перепроданности.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Overbought - уровень перекупленности;
- Oversold - уровень перепроданности.
Расчет:
PO = 100 * (Close-DnBand) / (UpBand-DnBand)
UpBand = Max(High, PrevHigh*SlopeHigh)
DnBand = Min(Low, PrevLow*SlopeLow)
UpBand = Max(High, PrevHigh*SlopeHigh)
DnBand = Min(Low, PrevLow*SlopeLow)
где:
- SlopeHigh - величина наклона линии регрессии цен High в диапазоне Period;
- SlopeLow - величина наклона линии регрессии цен Low в диапазоне Period.
Рис.1. Projection Oscillator
Рис.2. Projection Oscillator + Projection Bands
Projection_Bands
Индикатор "Проекционные полосы" (Projection Bands).Open_Oscillator
Индикатор состояния рынка с сигнальными линиями.
Exp_XPeriodCandleSystem_Tm_Plus
Торговая система на сигналах индикатора XPeriodCandleSystem с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_Tm_Plus
Торговая система, построенная на сигналах индикатора AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.