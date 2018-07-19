Индикатор-осциллятор Projection_Oscillator сделан на основе индикатора Projection_Bands, но в отличии от оригинала, выводит линию в отдельном окне с уровнями перекупленности/перепроданности.

Имеет три настраиваемых параметра:

Period - период расчета;

- период расчета; Overbought - уровень перекупленности;

- уровень перекупленности; Oversold - уровень перепроданности.

Расчет: PO = 100 * (Close-DnBand) / (UpBand-DnBand)

UpBand = Max(High, PrevHigh*SlopeHigh)

DnBand = Min(Low, PrevLow*SlopeLow) где: SlopeHigh - величина наклона линии регрессии цен High в диапазоне Period;

SlopeLow - величина наклона линии регрессии цен Low в диапазоне Period.

Рис.1. Projection Oscillator

Рис.2. Projection Oscillator + Projection Bands