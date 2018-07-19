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Momentum_Signal - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Momentum Signal создан на основе индикаторов Momentum, CCI, ATR, RSI и ADX. Указывает момент и направление входа в рынок.
Имеет семь настраиваемых параметров:
- CCI period - период расчета CCI;
- ATR period - период расчета ATR;
- Momentum period - период расчета Momentum;
- RSI period - период расчета RSI;
- ADX period - период расчета ADX;
- Signal line offset - смещение сигнальной линии относительно линии осциллятора;
- Momentum line offset - смещение линии осциллятора относительно нуля.
Расчет:
Momentum = (ATR+CCI+RSI) / ADX - Momentum line offset
Signal = Momentum / (ATR+ADX) - Signal line offset
Signal = Momentum / (ATR+ADX) - Signal line offset
Интерпретация: пересечение сигнальной линии линией осциллятора указывает направление входа в рынок.
MA_Lag_Reduce
Индикатор MA Lag Reduce - это скользящая средняя SMA с возможностью задать фактор устранения запаздывания.KDJ_Averages
Индикатор-осциллятор KDJ Averages позволяет определить, когда необходимо искать условия для входа в рынок. В отличие от индикатора KDJ, рассчитывается при помощи стандартных методов сглаживания, и при настройках по умолчанию его линия J немного быстрее.
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Индикатор состояния рынка с сигнальными линиями.Projection_Bands
Индикатор "Проекционные полосы" (Projection Bands).