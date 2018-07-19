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Индикаторы

Momentum_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2404
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(9)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Momentum Signal создан на основе индикаторов Momentum, CCI, ATR, RSI и ADX. Указывает момент и направление входа в рынок.

Имеет семь настраиваемых параметров:

  • CCI period - период расчета CCI;
  • ATR period - период расчета ATR;
  • Momentum period - период расчета Momentum;
  • RSI period - период расчета RSI;
  • ADX period - период расчета ADX;
  • Signal line offset - смещение сигнальной линии относительно линии осциллятора;
  • Momentum line offset - смещение линии осциллятора относительно нуля.

Расчет:

Momentum = (ATR+CCI+RSI) / ADX - Momentum line offset
Signal = Momentum / (ATR+ADX) - Signal line offset
Интерпретация: пересечение сигнальной линии линией осциллятора указывает направление входа в рынок.

MA_Lag_Reduce MA_Lag_Reduce

Индикатор MA Lag Reduce - это скользящая средняя SMA с возможностью задать фактор устранения запаздывания.

KDJ_Averages KDJ_Averages

Индикатор-осциллятор KDJ Averages позволяет определить, когда необходимо искать условия для входа в рынок. В отличие от индикатора KDJ, рассчитывается при помощи стандартных методов сглаживания, и при настройках по умолчанию его линия J немного быстрее.

Open_Oscillator Open_Oscillator

Индикатор состояния рынка с сигнальными линиями.

Projection_Bands Projection_Bands

Индикатор "Проекционные полосы" (Projection Bands).