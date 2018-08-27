Open_Oscillator 计算指定时间段的开盘价变化动态。 它绘制了两条线 - 相对于当前值范围的最小和最大开盘价格，以及两条信号线。

它有两个可配置的参数:

Period - 计算周期;

- 计算周期; Signal period - 信号线平滑周期。

计算: Low = MinPos - Open High = Open - MaxPos SignalLow = EMA(Low, Signal period) SignalHigh = EMA(High, Signal period) 其中: MinPos - Period 范围内的最低价格;

MaxPos - Period 范围内的最高价格。

信号线相对于彼此的位置可指示趋势，信号和振荡器线的交叉表示场入方向。