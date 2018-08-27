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Open_Oscillator - MetaTrader 5脚本

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Open_Oscillator 计算指定时间段的开盘价变化动态。 它绘制了两条线 - 相对于当前值范围的最小和最大开盘价格，以及两条信号线。

它有两个可配置的参数:

  • Period - 计算周期;
  • Signal period - 信号线平滑周期。

计算:

Low = MinPos - Open
High = Open - MaxPos
SignalLow = EMA(Low, Signal period)
SignalHigh = EMA(High, Signal period)

其中:

  • MinPos - Period 范围内的最低价格;
  • MaxPos - Period 范围内的最高价格。
信号线相对于彼此的位置可指示趋势，信号和振荡器线的交叉表示场入方向。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21543

Exp_CandleStop_System_Tm_Plus Exp_CandleStop_System_Tm_Plus

基于 CandleStop_System 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间。

Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_Tm_Plus Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_Tm_Plus

基于 AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间。

Projection_Bands Projection_Bands

投影波带指标。

Projection_Oscillator Projection_Oscillator

振荡器形式的投影波带指标。