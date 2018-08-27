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Open_Oscillator 计算指定时间段的开盘价变化动态。 它绘制了两条线 - 相对于当前值范围的最小和最大开盘价格，以及两条信号线。
它有两个可配置的参数:
- Period - 计算周期;
- Signal period - 信号线平滑周期。
计算:
Low = MinPos - Open High = Open - MaxPos SignalLow = EMA(Low, Signal period) SignalHigh = EMA(High, Signal period)
其中:
- MinPos - Period 范围内的最低价格;
- MaxPos - Period 范围内的最高价格。
信号线相对于彼此的位置可指示趋势，信号和振荡器线的交叉表示场入方向。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21543
Exp_CandleStop_System_Tm_Plus
基于 CandleStop_System 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间。Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_Tm_Plus
基于 AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间。
Projection_Bands
投影波带指标。Projection_Oscillator
振荡器形式的投影波带指标。