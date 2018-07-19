Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MA_Lag_Reduce - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1377
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор MA Lag Reduce - это скользящая средняя SMA с возможностью задать фактор устранения запаздывания.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период;
- Applied price - цена расчета;
- Lag Reduce factor - коэффициент уменьшения задержки (*).
Расчет:
где:
Рис.1. MA Lag Reduce. Период 14, коэффициент 1.5
Рис.2. MA Lag Reduce. Период 14, коэффициент 3.0 в сравнении с SMA(14)
Рис.3. MA Lag Reduce. Период 14, коэффициент 1.5 в сравнении с SMA(14)
Рис.4. MA Lag Reduce. Период 14, коэффициент 0.0 в сравнении с SMA(14)
Индикатор-осциллятор KDJ Averages позволяет определить, когда необходимо искать условия для входа в рынок. В отличие от индикатора KDJ, рассчитывается при помощи стандартных методов сглаживания, и при настройках по умолчанию его линия J немного быстрее.KDJ
Индикатор-осциллятор KDJ позволяет определить, когда необходимо искать условия для входа в рынок.
Сигнальный индикатор на основе Momentum, CCI, ATR, RSI и ADX.Open_Oscillator
Индикатор состояния рынка с сигнальными линиями.