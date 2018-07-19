Индикатор-осциллятор KDJ Averages позволяет определить, когда необходимо искать условия для входа в рынок. В отличие от индикатора KDJ, рассчитывается при помощи стандартных методов сглаживания, и при настройках по умолчанию его линия J немного быстрее.

Индикатор-осциллятор KDJ позволяет определить, когда необходимо искать условия для входа в рынок.