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Индикаторы

MA_Lag_Reduce - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор MA Lag Reduce - это скользящая средняя SMA с возможностью задать фактор устранения запаздывания.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период;
  • Applied price - цена расчета;
  • Lag Reduce factor - коэффициент уменьшения задержки (*).

Расчет:

MLR = ((MA / PrevMA) ^ RLFactor) * MA

где:

MA - SMA(Applied price, Period)
* При нулевом значении Lag Reduce factor индикатор повторяет простую скользящую среднюю с теми же параметрами расчета.

Рис.1. MA Lag Reduce. Период 14, коэффициент 1.5

Рис.1. MA Lag Reduce. Период 14, коэффициент 1.5


Рис.2. MA Lag Reduce. Период 14, коэффициент 3.0 в сравнении с SMA(14)

Рис.2. MA Lag Reduce. Период 14, коэффициент 3.0 в сравнении с SMA(14)


Рис.3. MA Lag Reduce. Период 14, коэффициент 1.5 в сравнении с SMA(14)

Рис.3. MA Lag Reduce. Период 14, коэффициент 1.5 в сравнении с SMA(14)


Рис.4. MA Lag Reduce. Период 14, коэффициент 0.0 в сравнении с SMA(14)

Рис.4. MA Lag Reduce. Период 14, коэффициент 0.0 в сравнении с SMA(14)

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