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Индикаторы

KDJ_Averages - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор-осциллятор KDJ Averages позволяет определить, когда необходимо искать условия для входа в рынок. В отличие от индикатора KDJ, рассчитывается при помощи стандартных методов сглаживания, и при настройках по умолчанию его линия J немного быстрее.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • KDJ period - период расчета индикатора KDJ;
  • K period - период расчета линии K;
  • K method - метод расчета линии K;
  • D period - период расчета линии D;
  • D method - метод расчета линии D;
  • Threshold - сигнальная линия.

Расчет:

K = MA(RSV, KPeriod, KMethod)
D = MA(K, DPeriod, DMethod)
J = 3.0*D - 2.0*K

где:

RSV = ((Close – Lowest Low) / (Highest high – Lowest low)) * 100

Lowest Low, Highest High - минимальная и максимальная цены в диапазоне Period.

Возможные варианты интерпретации: Пересечение линией J уровня Threshold. Вверх - ищем возможность продаж, вниз - покупок.

После пересечения линией J уровня Threshold, ждем пересечения линии J линиями K, D. Направление пересечения = направление входа в рынок.

Рис.1. KDJ Averages

Рис.2. KDJ Averages в сравнении с KDJ

KDJ KDJ

Индикатор-осциллятор KDJ позволяет определить, когда необходимо искать условия для входа в рынок.

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