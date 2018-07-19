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KDJ_Averages - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор KDJ Averages позволяет определить, когда необходимо искать условия для входа в рынок. В отличие от индикатора KDJ, рассчитывается при помощи стандартных методов сглаживания, и при настройках по умолчанию его линия J немного быстрее.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- KDJ period - период расчета индикатора KDJ;
- K period - период расчета линии K;
- K method - метод расчета линии K;
- D period - период расчета линии D;
- D method - метод расчета линии D;
- Threshold - сигнальная линия.
Расчет:
D = MA(K, DPeriod, DMethod)
J = 3.0*D - 2.0*K
где:
Lowest Low, Highest High - минимальная и максимальная цены в диапазоне Period.
Возможные варианты интерпретации: Пересечение линией J уровня Threshold. Вверх - ищем возможность продаж, вниз - покупок.
После пересечения линией J уровня Threshold, ждем пересечения линии J линиями K, D. Направление пересечения = направление входа в рынок.
Рис.1. KDJ Averages
Рис.2. KDJ Averages в сравнении с KDJ
Индикатор-осциллятор KDJ позволяет определить, когда необходимо искать условия для входа в рынок.IdeaTrend
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