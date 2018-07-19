Индикатор-осциллятор KDJ Averages позволяет определить, когда необходимо искать условия для входа в рынок. В отличие от индикатора KDJ, рассчитывается при помощи стандартных методов сглаживания, и при настройках по умолчанию его линия J немного быстрее.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

KDJ period - период расчета индикатора KDJ;

- период расчета индикатора KDJ; K period - период расчета линии K;

- период расчета линии K; K method - метод расчета линии K;

- метод расчета линии K; D period - период расчета линии D;

- период расчета линии D; D method - метод расчета линии D;

- метод расчета линии D; Threshold - сигнальная линия.

Расчет: K = MA(RSV, KPeriod, KMethod)

D = MA(K, DPeriod, DMethod)

J = 3.0*D - 2.0*K где: RSV = ((Close – Lowest Low) / (Highest high – Lowest low)) * 100 Lowest Low, Highest High - минимальная и максимальная цены в диапазоне Period.

Возможные варианты интерпретации: Пересечение линией J уровня Threshold. Вверх - ищем возможность продаж, вниз - покупок. После пересечения линией J уровня Threshold, ждем пересечения линии J линиями K, D. Направление пересечения = направление входа в рынок.

Рис.1. KDJ Averages

Рис.2. KDJ Averages в сравнении с KDJ