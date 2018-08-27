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Momentum_Signal - MetaTrader 5脚本

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动量信号振荡器基于动量，CCI，ATR，RSI 和 ADX 指标。 它确定了入场的时刻和方向。

有七个可配置参数:

  • CCI period - CCI 指标参数;
  • ATR period - ATR 指标周期;
  • Momentum period - 动量计算周期;
  • RSI period - RSI 计算周期;
  • ADX period - ADX 计算周期;
  • Signal line offset - 信号线相对于振荡器指示线的移位;
  • Momentum line offset - 振荡器线相对于 0 的移位。

计算:

Momentum = (ATR+CCI+RSI) / ADX - Momentum line offset
Signal = Momentum / (ATR+ADX) - Signal line offset
解释: 振荡器指示线穿越信号线显示入场方向。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21538

MA_Lag_Reduce MA_Lag_Reduce

MA Lag 消减指标是一个能够设置延迟消除因子的 SMA。

KDJ_Averages KDJ_Averages

KDJ 均值振荡器定义何时需要搜索入场条件。 不像 KDJ, 它是使用标准平滑方法计算的。 如果是默认设置，其 J 线稍快。

Exp_XPeriodCandleSystem_Tm_Plus Exp_XPeriodCandleSystem_Tm_Plus

基于 XPeriodCandleSystem 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间。

Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_Tm_Plus Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_Tm_Plus

基于 AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间。