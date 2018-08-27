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MA_Lag_Reduce - MetaTrader 5脚本

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MA Lag 消减指标是一个能够设置延迟消除因子的 SMA。

指标有三个输入参数:

  • Period - 周期;
  • Applied price - 应用价格类型;
  • Lag Reduce factor (*) - 迟滞消减因子。

计算:

MLR = ((MA / PrevMA) ^ RLFactor) * MA

其中:

MA - SMA(Applied price, Period)
* 如果 Lag Reducefactor 为 0，则指标只是相同参数简单移动平均值的重复。

图例 1. MA Lag Reduce. Period 14, ratio 1.5

图例 1. MA Lag Reduce. Period 14, ratio 1.5


图例 2. MA Lag Reduce. Period 14, ratio 3.0 与 SMA(14) 比较

图例 2. MA Lag Reduce. Period 14, ratio 3.0 与 SMA(14) 比较


图例 3. MA Lag Reduce. Period 14, ratio 1.5 与 SMA(14) 比较

图例 3. MA Lag Reduce. Period 14, ratio 1.5 与 SMA(14) 比较


图例 4. MA Lag Reduce. Period 14, ratio 0.0 与 SMA(14) 比较

图例 4. MA Lag Reduce. Period 14, ratio 0.0 与 SMA(14) 比较

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21537

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KDJ 均值振荡器定义何时需要搜索入场条件。 不像 KDJ, 它是使用标准平滑方法计算的。 如果是默认设置，其 J 线稍快。

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