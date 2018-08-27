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MA Lag 消减指标是一个能够设置延迟消除因子的 SMA。
指标有三个输入参数:
- Period - 周期;
- Applied price - 应用价格类型;
- Lag Reduce factor (*) - 迟滞消减因子。
计算:
MLR = ((MA / PrevMA) ^ RLFactor) * MA
其中:
MA - SMA(Applied price, Period)
* 如果 Lag Reducefactor 为 0，则指标只是相同参数简单移动平均值的重复。
图例 1. MA Lag Reduce. Period 14, ratio 1.5
图例 2. MA Lag Reduce. Period 14, ratio 3.0 与 SMA(14) 比较
图例 3. MA Lag Reduce. Period 14, ratio 1.5 与 SMA(14) 比较
图例 4. MA Lag Reduce. Period 14, ratio 0.0 与 SMA(14) 比较
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21537
KDJ_Averages
KDJ 均值振荡器定义何时需要搜索入场条件。 不像 KDJ, 它是使用标准平滑方法计算的。 如果是默认设置，其 J 线稍快。KDJ
KDJ 振荡器定义何时需要搜索入场条件。
Momentum_Signal
基于动量，CCI，ATR，RSI 和 ADX 的信号指标。Exp_XPeriodCandleSystem_Tm_Plus
基于 XPeriodCandleSystem 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间。