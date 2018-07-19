Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
KDJ - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2820
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор-осциллятор KDJ позволяет определить, когда необходимо искать условия для входа в рынок.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- KFactor - коэффициент для расчета линии K;
- DFactor - коэффициент для расчета линии D;
- Threshold - сигнальная линия.
Расчет:
K = KFactor * PrevK + DFactor * RSV
D = KFactor * PrevD + DFactor * K
J = 3.0*D - 2.0*K
D = KFactor * PrevD + DFactor * K
J = 3.0*D - 2.0*K
где:
RSV = ((Close – Lowest Low) / (Highest high – Lowest low)) * 100
Lowest Low, Highest High - минимальная и максимальная цены в диапазоне Period
Один из возможных вариантов интерпретации: пересечение линией J уровня Threshold. Вверх - ищем возможность продаж, вниз - покупок.
IdeaTrend
Индикатор IdeaTrend предназначен для проверки идеи определения тренда.Gann_Multi_Trend
Индикатор Gann_Multi_Trend определяет краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный тренды.
KDJ_Averages
Индикатор-осциллятор KDJ Averages позволяет определить, когда необходимо искать условия для входа в рынок. В отличие от индикатора KDJ, рассчитывается при помощи стандартных методов сглаживания, и при настройках по умолчанию его линия J немного быстрее.MA_Lag_Reduce
Индикатор MA Lag Reduce - это скользящая средняя SMA с возможностью задать фактор устранения запаздывания.