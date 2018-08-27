KDJ 均值振荡器定义何时需要搜索入场条件。 不像 KDJ, 它是使用标准平滑方法计算的。 如果是默认设置，其 J 线稍快。

指标有六个输入参数:

KDJ period - KDJ 指标计算周期;

- KDJ 指标计算周期; K period - K 线计算周期;

- K 线计算周期; K method - K 线计算方法;

- K 线计算方法; D period - D 线计算周期;

- D 线计算周期; D method - D 线计算方法;

- D 线计算方法; Threshold - 信号线。

计算: K = MA(RSV, KPeriod, KMethod) D = MA(K, DPeriod, DMethod) J = 3.0*D - 2.0*K 其中: RSV = ((Close – Lowest Low) / (Highest high – Lowest low)) * 100 Lowest Low, Highest High - Period 间隔内的最低价和最高价。

可能的解释选项: J 线穿越 Threshold 级别。 向上 - 搜索卖出的可能性，向下 - 搜索适当的买入时机。 在 J 线穿越 Threshold 级别之后，等待 J 线与 K 线和 D 线交叉。 交叉方向 = 入场方向。

图例 1. KDJ 均值

图例 2. KDJ 均值与 KDJ 的比较