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KDJ_Averages - MetaTrader 5脚本

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KDJ 均值振荡器定义何时需要搜索入场条件。 不像 KDJ, 它是使用标准平滑方法计算的。 如果是默认设置，其 J 线稍快。

指标有六个输入参数:

  • KDJ period - KDJ 指标计算周期;
  • K period - K 线计算周期;
  • K method - K 线计算方法;
  • D period - D 线计算周期;
  • D method - D 线计算方法;
  • Threshold - 信号线。

计算:

K = MA(RSV, KPeriod, KMethod)
D = MA(K, DPeriod, DMethod)
J = 3.0*D - 2.0*K

其中:

RSV = ((Close – Lowest Low) / (Highest high – Lowest low)) * 100

Lowest Low, Highest High - Period 间隔内的最低价和最高价。

可能的解释选项: J 线穿越 Threshold 级别。 向上 - 搜索卖出的可能性，向下 - 搜索适当的买入时机。

在 J 线穿越 Threshold 级别之后，等待 J 线与 K 线和 D 线交叉。 交叉方向 = 入场方向。

图例 1. KDJ 均值

图例 2. KDJ 均值与 KDJ 的比较

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21531

KDJ KDJ

KDJ 振荡器定义何时需要搜索入场条件。

IdeaTrend IdeaTrend

IdeaTrend 意即检查趋势定义的想法。

MA_Lag_Reduce MA_Lag_Reduce

MA Lag 消减指标是一个能够设置延迟消除因子的 SMA。

Momentum_Signal Momentum_Signal

基于动量，CCI，ATR，RSI 和 ADX 的信号指标。