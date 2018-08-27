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KDJ 均值振荡器定义何时需要搜索入场条件。 不像 KDJ, 它是使用标准平滑方法计算的。 如果是默认设置，其 J 线稍快。
指标有六个输入参数:
- KDJ period - KDJ 指标计算周期;
- K period - K 线计算周期;
- K method - K 线计算方法;
- D period - D 线计算周期;
- D method - D 线计算方法;
- Threshold - 信号线。
计算:
K = MA(RSV, KPeriod, KMethod) D = MA(K, DPeriod, DMethod) J = 3.0*D - 2.0*K
其中:
RSV = ((Close – Lowest Low) / (Highest high – Lowest low)) * 100
Lowest Low, Highest High - Period 间隔内的最低价和最高价。
可能的解释选项: J 线穿越 Threshold 级别。 向上 - 搜索卖出的可能性，向下 - 搜索适当的买入时机。
在 J 线穿越 Threshold 级别之后，等待 J 线与 K 线和 D 线交叉。 交叉方向 = 入场方向。
图例 1. KDJ 均值
图例 2. KDJ 均值与 KDJ 的比较
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21531
MA_Lag_Reduce
MA Lag 消减指标是一个能够设置延迟消除因子的 SMA。Momentum_Signal
基于动量，CCI，ATR，RSI 和 ADX 的信号指标。