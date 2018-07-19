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IdeaTrend - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор IdeaTrend предназначен для проверки идеи определения тренда.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Method - метод расчета;
- Threshold - порог направления тренда.
Расчет:
Idea = (MAH - MAC) / (MAC - MAL)
где:
MAH = MA(High, Period, Method)
MAL = MA(Low, Period, Method)
MAC = MA(Close, Period, Method)
MAL = MA(Low, Period, Method)
MAC = MA(Close, Period, Method)
- Если значение гистограммы индикатора выше линии Threshold, то тренд считается нисходящим и столбцы гистограммы окрашены красным;
- Если значение гистограммы индикатора ниже линии Threshold, то тренд считается восходящим и столбцы гистограммы окрашены зеленым.
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Индикатор Gann_Multi_Trend определяет краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный тренды.CandleStop_System_HTF
Индикатор CandleStop_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
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