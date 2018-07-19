CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

IdeaTrend - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1788
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор IdeaTrend предназначен для проверки идеи определения тренда.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Method - метод расчета;
  • Threshold - порог направления тренда.

Расчет:

Idea = (MAH - MAC) / (MAC - MAL)

где:

MAH = MA(High, Period, Method)
MAL = MA(Low, Period, Method)
MAC = MA(Close, Period, Method)
  • Если значение гистограммы индикатора выше линии Threshold, то тренд считается нисходящим и столбцы гистограммы окрашены красным;
  • Если значение гистограммы индикатора ниже линии Threshold, то тренд считается восходящим и столбцы гистограммы окрашены зеленым.

Gann_Multi_Trend Gann_Multi_Trend

Индикатор Gann_Multi_Trend определяет краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный тренды.

CandleStop_System_HTF CandleStop_System_HTF

Индикатор CandleStop_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

KDJ KDJ

Индикатор-осциллятор KDJ позволяет определить, когда необходимо искать условия для входа в рынок.

KDJ_Averages KDJ_Averages

Индикатор-осциллятор KDJ Averages позволяет определить, когда необходимо искать условия для входа в рынок. В отличие от индикатора KDJ, рассчитывается при помощи стандартных методов сглаживания, и при настройках по умолчанию его линия J немного быстрее.