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KDJ - MetaTrader 5脚本

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KDJ 振荡器定义何时需要搜索入场条件。

有四个输入:

  • Period - 计算周期;
  • KFactor - K 线计算比率;
  • DFactor - D 线计算比率;
  • Threshold - 信号线。

计算:

K = KFactor * PrevK + DFactor * RSV
D = KFactor * PrevD + DFactor * K
J = 3.0*D - 2.0*K

其中:

RSV = ((Close – Lowest Low) / (Highest high – Lowest low)) * 100

Lowest Low, Highest High - Period 间隔内的最低价和最高价

可能的解释之一: J 线穿越 Threshold 级别。 向上 - 搜索卖出的可能性，向下 - 搜索适当的买入时机。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21530

IdeaTrend IdeaTrend

IdeaTrend 意即检查趋势定义的想法。

独立交易 独立交易

将 iATR (平均真实范围，ATR) 和 iStdDev (标准偏差，StdDev) 指标与两条交叉的 iMA (移动平均线，MA) 分别配置，作为单独的买入和卖出信号。

KDJ_Averages KDJ_Averages

KDJ 均值振荡器定义何时需要搜索入场条件。 不像 KDJ, 它是使用标准平滑方法计算的。 如果是默认设置，其 J 线稍快。

MA_Lag_Reduce MA_Lag_Reduce

MA Lag 消减指标是一个能够设置延迟消除因子的 SMA。