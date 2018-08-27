将 iATR (平均真实范围，ATR) 和 iStdDev (标准偏差，StdDev) 指标与两条交叉的 iMA (移动平均线，MA) 分别配置，作为单独的买入和卖出信号。

IdeaTrend 意即检查趋势定义的想法。

KDJ 均值振荡器定义何时需要搜索入场条件。 不像 KDJ, 它是使用标准平滑方法计算的。 如果是默认设置，其 J 线稍快。

MA Lag 消减指标是一个能够设置延迟消除因子的 SMA。