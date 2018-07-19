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Индикаторы

Gann_Multi_Trend - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1942
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(12)
Опубликован:
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Индикатор Gann_Multi_Trend определяет краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный тренды.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Short term period - период расчета краткосрочных трендов;
  • Medium term period - период расчета среднесрочных трендов;
  • Long term period - период расчета долгосрочных трендов;
  • Deviation - отклонение (*).
* Отклонение используется для разделения линий краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного трендов, и является дистанцией между линиями в пунктах.

Принцип определения тренда:

  • Если текущий максимум выше максимального значения в диапазоне Period и текущий минимум выше минимального значения в диапазоне Period, то тренд восходящий;
  • Если текущий максимум ниже максимального значения в диапазоне Period и текущий минимум ниже минимального значения в диапазоне Period, то тренд нисходящий.

CandleStop_System_HTF CandleStop_System_HTF

Индикатор CandleStop_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_HTF Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_HTF

Индикатор Rj_SlidingRangeRj_Digit_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

IdeaTrend IdeaTrend

Индикатор IdeaTrend предназначен для проверки идеи определения тренда.

KDJ KDJ

Индикатор-осциллятор KDJ позволяет определить, когда необходимо искать условия для входа в рынок.