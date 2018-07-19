Индикатор Gann_Multi_Trend определяет краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный тренды.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

Short term period - период расчета краткосрочных трендов;

- период расчета краткосрочных трендов; Medium term period - период расчета среднесрочных трендов;

- период расчета среднесрочных трендов; Long term period - период расчета долгосрочных трендов;

- период расчета долгосрочных трендов; Deviation - отклонение (*).

* Отклонение используется для разделения линий краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного трендов, и является дистанцией между линиями в пунктах.