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Gann_Multi_Trend - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Gann_Multi_Trend определяет краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный тренды.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Short term period - период расчета краткосрочных трендов;
- Medium term period - период расчета среднесрочных трендов;
- Long term period - период расчета долгосрочных трендов;
- Deviation - отклонение (*).
* Отклонение используется для разделения линий краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного трендов, и является дистанцией между линиями в пунктах.
Принцип определения тренда:
- Если текущий максимум выше максимального значения в диапазоне Period и текущий минимум выше минимального значения в диапазоне Period, то тренд восходящий;
- Если текущий максимум ниже максимального значения в диапазоне Period и текущий минимум ниже минимального значения в диапазоне Period, то тренд нисходящий.
CandleStop_System_HTF
Индикатор CandleStop_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_HTF
Индикатор Rj_SlidingRangeRj_Digit_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.