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Crossing Moving Average - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2607
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи: Scriptor

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник работает только в момент рождения нового бара. Объем позиций всегда постоянный и он задается в параметре Lots. Параметры Стоп Лосс (Stop Loss), Тейк Профит (Take Profit) и трейлинг (Trailing Stop) можно отключать - для этого необходимо задать этим параметрам значение "0.0"). Последний параметр Trailing Step - шаг трейлинга.

Используется два индикатора Moving Average (First и Second). Пересечение определятся очень простым способом (необходимо отметить, что это не самый точный способ, зато самый простой) - анализом значений индикаторов на двух соседних барах:

//--- Buy Signal
   if(MA_First[1]>MA_Second[1]+ExtMA_MinimumDistance && MA_First[2]<MA_Second[2]-ExtMA_MinimumDistance)
...
//--- Sell signal
   if(MA_First[1]<MA_Second[1]-ExtMA_MinimumDistance && MA_First[2]>MA_Second[2]+ExtMA_MinimumDistance)
...

Здесь:

  • MA_First[1] - значение индикатора First на баре #1;
  • MA_First[2] - значение индикатора First на баре #2;
  • MA_Second[1] - значение индикатора Second на баре #1;
  • MA_Second[2] - значение индикатора Second на баре #2;
  • ExtMA_MinimumDistance - рассчитанный параметр минимального расстояния между индикаторами (Minimum distance between MA's), кстати этот параметр можно полностью отключать: для этого необходимо задать его как "0.0" во входных параметрах.

Затем каждый сигнал проверяется по фильтру индикатором Momentum - проверяется преодоление параметра Momentum filter.

Визуально это выглядит так:

Crossing Moving Average Algorithm

Тест на EURUSD M15:

Crossing Moving Average

CCI and Martin CCI and Martin

Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) плюс управление объемами позиций при помощи Мартингейла.

Rj_SlidingRangeRj_Digit_System Rj_SlidingRangeRj_Digit_System

Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы канала Rj_SlidingRangeRj_Digit.

Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_HTF Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_HTF

Индикатор Rj_SlidingRangeRj_Digit_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

CandleStop_System_HTF CandleStop_System_HTF

Индикатор CandleStop_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.