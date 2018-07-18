Crossing Moving Average

Автор идеи: Scriptor

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник работает только в момент рождения нового бара. Объем позиций всегда постоянный и он задается в параметре Lots. Параметры Стоп Лосс (Stop Loss), Тейк Профит (Take Profit) и трейлинг (Trailing Stop) можно отключать - для этого необходимо задать этим параметрам значение "0.0"). Последний параметр Trailing Step - шаг трейлинга.

Используется два индикатора Moving Average (First и Second). Пересечение определятся очень простым способом (необходимо отметить, что это не самый точный способ, зато самый простой) - анализом значений индикаторов на двух соседних барах:

if (MA_First[ 1 ]>MA_Second[ 1 ]+ExtMA_MinimumDistance && MA_First[ 2 ]<MA_Second[ 2 ]-ExtMA_MinimumDistance) ... if (MA_First[ 1 ]<MA_Second[ 1 ]-ExtMA_MinimumDistance && MA_First[ 2 ]>MA_Second[ 2 ]+ExtMA_MinimumDistance) ...

Здесь:

MA_First[1] - значение индикатора First на баре #1;

- значение индикатора на баре #1; MA_First[2] - значение индикатора First на баре #2;

- значение индикатора на баре #2; MA_Second[1] - значение индикатора Second на баре #1;

- значение индикатора на баре #1; MA_Second[2] - значение индикатора Second на баре #2;

- значение индикатора на баре #2; ExtMA_MinimumDistance - рассчитанный параметр минимального расстояния между индикаторами (Minimum distance between MA's), кстати этот параметр можно полностью отключать: для этого необходимо задать его как "0.0" во входных параметрах.

Затем каждый сигнал проверяется по фильтру индикатором Momentum - проверяется преодоление параметра Momentum filter.

Визуально это выглядит так:

Тест на EURUSD M15: