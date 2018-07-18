Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Crossing Moving Average - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2607
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи: Scriptor
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Советник работает только в момент рождения нового бара. Объем позиций всегда постоянный и он задается в параметре Lots. Параметры Стоп Лосс (Stop Loss), Тейк Профит (Take Profit) и трейлинг (Trailing Stop) можно отключать - для этого необходимо задать этим параметрам значение "0.0"). Последний параметр Trailing Step - шаг трейлинга.
Используется два индикатора Moving Average (First и Second). Пересечение определятся очень простым способом (необходимо отметить, что это не самый точный способ, зато самый простой) - анализом значений индикаторов на двух соседних барах:
//--- Buy Signal if(MA_First[1]>MA_Second[1]+ExtMA_MinimumDistance && MA_First[2]<MA_Second[2]-ExtMA_MinimumDistance) ... //--- Sell signal if(MA_First[1]<MA_Second[1]-ExtMA_MinimumDistance && MA_First[2]>MA_Second[2]+ExtMA_MinimumDistance) ...
Здесь:
- MA_First[1] - значение индикатора First на баре #1;
- MA_First[2] - значение индикатора First на баре #2;
- MA_Second[1] - значение индикатора Second на баре #1;
- MA_Second[2] - значение индикатора Second на баре #2;
- ExtMA_MinimumDistance - рассчитанный параметр минимального расстояния между индикаторами (Minimum distance between MA's), кстати этот параметр можно полностью отключать: для этого необходимо задать его как "0.0" во входных параметрах.
Затем каждый сигнал проверяется по фильтру индикатором Momentum - проверяется преодоление параметра Momentum filter.
Визуально это выглядит так:
Тест на EURUSD M15:
Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) плюс управление объемами позиций при помощи Мартингейла.Rj_SlidingRangeRj_Digit_System
Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы канала Rj_SlidingRangeRj_Digit.
Индикатор Rj_SlidingRangeRj_Digit_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.CandleStop_System_HTF
Индикатор CandleStop_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.