该指标绘制超出 Rj_SlidingRangeRj_Digit 通道的蜡烛。 超出通道限制以外的烛条根据趋势标记颜色。 具有趋势的烛条填充明亮的颜色，与趋势相反的颜色 - 填充深色颜色。

指标算法具有单独配置与其上边界和下边界相关的所有内容的能力。

input uint UpCalcPeriodRange= 5 ; input uint UpCalcPeriodShift= 0 ; input uint UpDigit= 2 ; input uint DnCalcPeriodRange= 5 ; input uint DnCalcPeriodShift= 0 ; input uint DnDigit= 2 ; input int Shift= 0 ;

图例 1. Rj_SlidingRangeRj_Digit_System 指标