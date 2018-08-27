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Rj_SlidingRangeRj_Digit_System - MetaTrader 5脚本
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该指标绘制超出 Rj_SlidingRangeRj_Digit 通道的蜡烛。 超出通道限制以外的烛条根据趋势标记颜色。 具有趋势的烛条填充明亮的颜色，与趋势相反的颜色 - 填充深色颜色。
指标算法具有单独配置与其上边界和下边界相关的所有内容的能力。
//+--------------------------------------------+ //| 指标输入 | //+--------------------------------------------+ input uint UpCalcPeriodRange=5; //搜索区间最高价 input uint UpCalcPeriodShift=0; //区间最高价位移 input uint UpDigit=2; //最高价的舍入小数位数 //---- input uint DnCalcPeriodRange=5; //搜索区间最低价 input uint DnCalcPeriodShift=0; //区间最低价位移 input uint DnDigit=2; //最低价的舍入小数位数 //---- input int Shift=0; //指标水平偏移柱线数
图例 1. Rj_SlidingRangeRj_Digit_System 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21513
CCI 和马丁
EA 基于 iCCI (商品通道指数，CCI) 指标并使用马丁格尔 (翻倍加仓) 管理仓量。XPeriodCandleSystem_Alert
当蜡烛突破指标通道时，XPeriodCandleSystem 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。
Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_HTF
Rj_SlidingRangeRj_Digit_System 指标，输入参数中有时间帧选项移动平均线交叉
EA 基于两条 iMA (移动平均线，MA) 和 动量 (Momentum) 滤波器的交叉。