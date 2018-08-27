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Chaikin_Volatility_Histogram_HTF - MetaTrader 5脚本
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Chaikin_Volatility_Histogram 指标，输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
若要运行指标，应将 Chaikin_Volatility_Histogram.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 1. Chaikin_Volatility_Histogram_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21508
Ozymandias_System_Alert
当蜡烛突破指标通道时，Ozymandias_System 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。AMA 直方图常规化
AMA 直方图的指标版本。
XPeriodCandleSystem_Alert
当蜡烛突破指标通道时，XPeriodCandleSystem 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。CCI 和马丁
EA 基于 iCCI (商品通道指数，CCI) 指标并使用马丁格尔 (翻倍加仓) 管理仓量。