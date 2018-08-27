思路提供者: Iurii Tokman

MQL5 代码作者: barabashkakvn

EA 依据单条 iMA (移动平均线，MA) 指标进行交易。 所有指标参数都包含在输入中。 在每次逐笔报价上执行操作: 一旦接收到信号并且在信号方向上没有持仓，则可以执行该信号。





开仓决策逻辑

指标数据取自 当前柱线 (获取均值)。 开盘价，最高价和最低价数据来自 当前柱 (获得 OHLC)。 进入通道的条件，其中上边界计算为 "MA" 加上Ceiling of the channel，底边是 "MA" 减去 Floor of the channel。





级别

Stop Loss 和 Take Profit 参数可被禁用。 为此, 设为 "0"。 请记住，如果 Stop Loss 为 "0"，我们可能得到冻结的亏损持仓，因为 EA 永远不会亏损平仓。

EURUSD M15 上的简单测试: