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一款均线 EA - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 3842
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Iurii Tokman
MQL5 代码作者: barabashkakvn
EA 依据单条 iMA (移动平均线，MA) 指标进行交易。 所有指标参数都包含在输入中。 在每次逐笔报价上执行操作: 一旦接收到信号并且在信号方向上没有持仓，则可以执行该信号。
开仓决策逻辑
指标数据取自 当前柱线 (获取均值)。 开盘价，最高价和最低价数据来自 当前柱 (获得 OHLC)。 进入通道的条件，其中上边界计算为 "MA" 加上Ceiling of the channel，底边是 "MA" 减去 Floor of the channel。
级别
Stop Loss 和 Take Profit 参数可被禁用。 为此, 设为 "0"。 请记住，如果 Stop Loss 为 "0"，我们可能得到冻结的亏损持仓，因为 EA 永远不会亏损平仓。
EURUSD M15 上的简单测试:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21499
Chaikin_Volatility_Histogram
彩色直方图形式的 Chaikin 波动率指标。3sma
EA 基于三条 iMA (移动平均线，MA) 指标。
AMA 直方图常规化
AMA 直方图的指标版本。Ozymandias_System_Alert
当蜡烛突破指标通道时，Ozymandias_System 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。