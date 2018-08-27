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EA

一款均线 EA - MetaTrader 5EA

satop | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
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One MA EA.mq5 (31.39 KB) 预览
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思路提供者: Iurii Tokman

MQL5 代码作者: barabashkakvn

EA 依据单条 iMA (移动平均线，MA) 指标进行交易。 所有指标参数都包含在输入中。 在每次逐笔报价上执行操作: 一旦接收到信号并且在信号方向上没有持仓，则可以执行该信号。


开仓决策逻辑

指标数据取自 当前柱线 (获取均值)。 开盘价，最高价和最低价数据来自 当前柱 (获得 OHLC)。 进入通道的条件，其中上边界计算为 "MA" 加上Ceiling of the channel，底边是 "MA" 减去 Floor of the channel


级别

Stop LossTake Profit 参数可被禁用。 为此, 设为 "0"。 请记住，如果 Stop Loss 为 "0"，我们可能得到冻结的亏损持仓，因为 EA 永远不会亏损平仓。

EURUSD M15 上的简单测试:

一款均线 EA

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21499

Chaikin_Volatility_Histogram Chaikin_Volatility_Histogram

彩色直方图形式的 Chaikin 波动率指标。

3sma 3sma

EA 基于三条 iMA (移动平均线，MA) 指标。

AMA 直方图常规化 AMA 直方图常规化

AMA 直方图的指标版本。

Ozymandias_System_Alert Ozymandias_System_Alert

当蜡烛突破指标通道时，Ozymandias_System 指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。