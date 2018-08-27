请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Chaikin_Volatility_Histogram - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1267
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
彩色直方图形式的 Chaikin 波动率指标。
//+-----------------------------------+ //| 指标输入 | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA_;//平滑方法 input int XLength=10; //平滑深度 input int XPhase=15; //平滑参数, //---- 对于 JJMA, 变化范围从 -100 ... +100, 影响过度处理品质; //---- 对于 VIDIA 这是 CMO 周期, 对于 AMA 这是慢速均线 input uint ROCPeriod=10; //第二个平滑深度 input uint HighLevel=50; // 最高波动率级别 input uint MiddleLevel=20; // 中等波动率级别 input uint ZeroLevel=0; // 零波动率级别 input int LowLevel=-20; // 最小波动率级别 input int Shift=0; // 指标水平偏移柱线数
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 函数库的类。 在 "不使用额外缓冲区计算序列中间均价" 一文中详细描述了该类的用法。
图例 1. Chaikin_Volatility_Histogram 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21498
3sma
EA 基于三条 iMA (移动平均线，MA) 指标。CenterOfGravityCandle_HTF
CenterOfGravityCandle 指标，输入参数中有时间帧选项
一款均线 EA
EA 基于单条 iMA (移动平均线，MA) 指标信号。AMA 直方图常规化
AMA 直方图的指标版本。