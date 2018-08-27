彩色直方图形式的 Chaikin 波动率指标。

input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA_; input int XLength= 10 ; input int XPhase= 15 ; input uint ROCPeriod= 10 ; input uint HighLevel= 50 ; input uint MiddleLevel= 20 ; input uint ZeroLevel= 0 ; input int LowLevel=- 20 ; input int Shift= 0 ;

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 函数库的类。 在 "不使用额外缓冲区计算序列中间均价" 一文中详细描述了该类的用法。

图例 1. Chaikin_Volatility_Histogram 指标