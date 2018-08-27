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Chaikin_Volatility_Histogram - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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彩色直方图形式的 Chaikin 波动率指标。

//+-----------------------------------+
//|  指标输入                          |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA_;//平滑方法
input int XLength=10;                    //平滑深度
input int XPhase=15;                     //平滑参数,
//---- 对于 JJMA, 变化范围从 -100 ... +100, 影响过度处理品质;
//---- 对于 VIDIA 这是 CMO 周期, 对于 AMA 这是慢速均线
input uint ROCPeriod=10;                 //第二个平滑深度
input uint HighLevel=50;                 // 最高波动率级别
input uint MiddleLevel=20;               // 中等波动率级别
input uint ZeroLevel=0;                  // 零波动率级别
input int LowLevel=-20;                  // 最小波动率级别
input int Shift=0;                       // 指标水平偏移柱线数

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 函数库的类。 在 "不使用额外缓冲区计算序列中间均价" 一文中详细描述了该类的用法。

图例 1. Chaikin_Volatility_Histogram 指标

图例 1. Chaikin_Volatility_Histogram 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21498

3sma 3sma

EA 基于三条 iMA (移动平均线，MA) 指标。

CenterOfGravityCandle_HTF CenterOfGravityCandle_HTF

CenterOfGravityCandle 指标，输入参数中有时间帧选项

一款均线 EA 一款均线 EA

EA 基于单条 iMA (移动平均线，MA) 指标信号。

AMA 直方图常规化 AMA 直方图常规化

AMA 直方图的指标版本。