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ZigZag EA - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 4962
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Iurii Tokman
MQL5 代码作者: barabashkakvn
EA 应用来自之字折线自定义指标的数据。 该指标用于定义通道。 突破买入和突破卖出挂单沿通道边界放置。 激活挂单后，可以为某笔仓位启用尾随。 止损和止盈值指定在菲波纳奇等级 (0.0％，23.6％，38.2％，50％，61.8％，100％，161.8％，261.8％ 和 423.6％)。
输入
ZigZag 设置:
- Depth - 深度;
- Deviation - 偏离;
- Backstep 后向步幅.
EA 操作时间:
- Operation start, hours - 操作开始钟点;
- Operation start, minutes - 操作开始分钟;
- Operation stop, hours - 操作结束钟点;
- Operation stop, minutes - 操作结束分钟。
通道和缩入设置:
- Indent in points - 缩入点数;
- Minimum channel size - 最小通道大小;
- Maximum channel size - 最大通道大小。
资金管理设置:
- Lots - 手数;
- Risk - 风险。
EA 设置:
- Stop loss in % - 止损 %;
- Take profit in % - 止盈 %;
- Trailing Stop (in pips) - 尾随点数;
- Trailing Step (in pips)- 尾随步幅点数;
- Show channel lines- 显示通道线;
- magic number - 魔幻数字。
EURUSD,M15:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21452
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