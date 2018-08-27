代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

ZigZag EA - MetaTrader 5EA

satop | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
显示:
4962
等级:
(37)
已发布:
ZigZag EA.mq5 (73.54 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路提供者: Iurii Tokman

MQL5 代码作者: barabashkakvn

EA 应用来自之字折线自定义指标的数据。 该指标用于定义通道。 突破买入和突破卖出挂单沿通道边界放置。 激活挂单后，可以为某笔仓位启用尾随。 止损和止盈值指定在菲波纳奇等级 (0.0％，23.6％，38.2％，50％，61.8％，100％，161.8％，261.8％ 和 423.6％)。

ZigZag EA


输入

ZigZag 设置:

  • Depth - 深度;
  • Deviation - 偏离;
  • Backstep 后向步幅.

EA 操作时间:

  • Operation start, hours - 操作开始钟点;
  • Operation start, minutes - 操作开始分钟;
  • Operation stop, hours - 操作结束钟点;
  • Operation stop, minutes - 操作结束分钟。

通道和缩入设置:

  • Indent in points - 缩入点数;
  • Minimum channel size - 最小通道大小;
  • Maximum channel size - 最大通道大小。

资金管理设置:

  • Lots - 手数;
  • Risk - 风险。

EA 设置:

  • Stop loss in % - 止损 %;
  • Take profit in % - 止盈 %;
  • Trailing Stop (in pips) - 尾随点数;
  • Trailing Step (in pips)- 尾随步幅点数;
  • Show channel lines- 显示通道线;
  • magic number - 魔幻数字。

EURUSD,M15:

ZigZag EA

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21452

Waddah_Attar_Trend_Candles_HTF Waddah_Attar_Trend_Candles_HTF

Waddah_Attar_Trend_Candles 指标，输入参数中有时间帧选项

Waddah_Attar_Trend_Candles Waddah_Attar_Trend_Candles

基于 Waddah_Attar_Trend 直方图的蜡烛图，使用价格图表的开盘价，最高价，最低价和收盘价计算得出。

XPeriodCandleSystem_HTF XPeriodCandleSystem_HTF

XPeriodCandleSystem 指标，输入参数中有时间帧选项

Differential_Average_By_Sultonov_HTF Differential_Average_By_Sultonov_HTF

Differential_Average_By_Sultonov 指标，输入参数中有时间帧选项