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Exp_Ang_Zad_C_Tm_MMRec - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
一款使用 Ang_Zad_C 趋势跟踪指标的交易系统，可以设置严格的交易时间间隔，并根据先前交易的结果改变未来的交易量。
当指标云改变其颜色时做出交易决定。
可以在输入参数中指定交易时间以便在指定的时间间隔内交易:
input bool TimeTrade=true; //允许按时间间隔交易 input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; //交易开始 (钟点) input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //交易开始 (分钟) input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; //交易结束 (钟点) input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59; //交易结束 (分钟)
每个交易开始和交易结束时间提供两个变量: 钟点和分钟。
默认设置为 EA 交易从 0:00 开始交易整个交易时段，而所有持仓在 23:59 平仓。
如果 EA 设置中的开始时间晚于指定的交易结束时间，EA 将在第二天的指定时间将持仓平仓。
添加输入 EA 变量块以便管理已开仓的数量:
input uint BuyLossMMTriger=2; //亏损的买入交易减少 MM input uint SellLossMMTriger=2; //亏损的卖出交易减少 MM input double Small_MM=0.01; //在亏损情况下交易可用的存款资源份额 input double MM=0.1; //在正常情况下交易可用的存款资源份额 input MarginMode MMMode=LOT; //手数计算方法
按照这样的输入，如果最后两笔交易在一个方向上是亏损的，那么 EA 将以相同的方向开启下一笔交易，交易量为 0.01 手。 如果最后两笔交易中至少有一笔没有亏损，则开仓量为 0.1。
此智能交易系统需要已编译的指标文件 Ang_Zad.ex5 才能运行。 将其放置于 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators 中。
智能交易系统的默认输入参数已在下面显示的测试中使用。 止损和止盈在测试期间未使用。
图例 1. 图表上的交易示例。 禁用输入的指定时间进行交易。
2017 年 EURUSD H12 的测试结果。
图例 2. 测试结果图表
图例 3. 图表上的交易示例。 启用输入的指定时间进行交易。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21439
Differential_Average_By_Sultonov
Sultonov 平滑差分指标。Doji_Arrows
该指标发现十字星烛条并在图表上高亮显示它们。
返回策略
使用限价买入和限价卖出挂单。 挂单网格。Gann_Multi_Trend
Gann_Multi_Trend 指标定义了短期，中期和长期趋势。