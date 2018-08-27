一款使用 Ang_Zad_C 趋势跟踪指标的交易系统，可以设置严格的交易时间间隔，并根据先前交易的结果改变未来的交易量。

当指标云改变其颜色时做出交易决定。

可以在输入参数中指定交易时间以便在指定的时间间隔内交易:

input bool TimeTrade= true ; input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59;

每个交易开始和交易结束时间提供两个变量: 钟点和分钟。

默认设置为 EA 交易从 0:00 开始交易整个交易时段，而所有持仓在 23:59 平仓。

如果 EA 设置中的开始时间晚于指定的交易结束时间，EA 将在第二天的指定时间将持仓平仓。

添加输入 EA 变量块以便管理已开仓的数量:

input uint BuyLossMMTriger= 2 ; input uint SellLossMMTriger= 2 ; input double Small_MM= 0.01 ; input double MM= 0.1 ; input MarginMode MMMode=LOT;

按照这样的输入，如果最后两笔交易在一个方向上是亏损的，那么 EA 将以相同的方向开启下一笔交易，交易量为 0.01 手。 如果最后两笔交易中至少有一笔没有亏损，则开仓量为 0.1。

此智能交易系统需要已编译的指标文件 Ang_Zad.ex5 才能运行。 将其放置于 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators 中。

智能交易系统的默认输入参数已在下面显示的测试中使用。 止损和止盈在测试期间未使用。

图例 1. 图表上的交易示例。 禁用输入的指定时间进行交易。

2017 年 EURUSD H12 的测试结果。

图例 2. 测试结果图表

图例 3. 图表上的交易示例。 启用输入的指定时间进行交易。