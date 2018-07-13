Расчёт:

где:

D1 = H1 - L1

D2 = H2 - L2

D3 = H3 - L3

L1, H1 - минимальная и максимальная цены в диапазоне Small range

L2, H2 - минимальная и максимальная цены в диапазоне Middle range

L3, H3 - минимальная и максимальная цены в диапазоне Big range

K = 100.0 / (1/Small range+1 / Middle range+1 / Big range)