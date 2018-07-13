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Индикаторы

FX_Trend - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2526
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(10)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор FX Trend отображает состояние рынка и его волновую характеристику.

Сигналами могут служить пересечение уровня 50.0 и дивергенции графика осциллятора и цены.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Small range of bars - малый диапазон расчёта
  • Middle range of bars - средний диапазон расчёта
  • Big range of bars - большой диапазон расчёта
  • Threshold level - пороговый (сигнальный) уровень (50 по умолчанию)

Расчёт:

FXT = K * ((Close-L1) / (D1*Small range)+(Close-L2) / (D2*Middle range)+(Close-L3) / (D3*Big range))

где:

D1 = H1 - L1
D2 = H2 - L2
D3 = H3 - L3
L1, H1 - минимальная и максимальная цены в диапазоне Small range
L2, H2 - минимальная и максимальная цены в диапазоне Middle range
L3, H3 - минимальная и максимальная цены в диапазоне Big range
K = 100.0 / (1/Small range+1 / Middle range+1 / Big range)


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