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FX_Trend - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор FX Trend отображает состояние рынка и его волновую характеристику.
Сигналами могут служить пересечение уровня 50.0 и дивергенции графика осциллятора и цены.
Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:
- Small range of bars - малый диапазон расчёта
- Middle range of bars - средний диапазон расчёта
- Big range of bars - большой диапазон расчёта
- Threshold level - пороговый (сигнальный) уровень (50 по умолчанию)
Расчёт:
FXT = K * ((Close-L1) / (D1*Small range)+(Close-L2) / (D2*Middle range)+(Close-L3) / (D3*Big range))
где:
D1 = H1 - L1
D2 = H2 - L2
D3 = H3 - L3
L1, H1 - минимальная и максимальная цены в диапазоне Small range
L2, H2 - минимальная и максимальная цены в диапазоне Middle range
L3, H3 - минимальная и максимальная цены в диапазоне Big range
K = 100.0 / (1/Small range+1 / Middle range+1 / Big range)
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