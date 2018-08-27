真实作者: Sevan62

Sultonov 平滑差分指标。 指标线显示用户定义期间的多头和空头推动力的累加和均值。





计算方法

多头力量通过以下公式计算:

BullsPower(i) = SUM(Close(i) - Close(i + 1), N) / BUN

其中:

BullsPower(i) - 当前的多头力量。

- 当前的多头力量。 Close(i) - 当前柱线的收盘价。

- 当前柱线的收盘价。 Close(i + 1) - 前一根柱线的收盘价。

- 前一根柱线的收盘价。 N - 指标计算周期。

- 指标计算周期。 BUN - N 根柱线上收盘价的正增量数。 总和仅包括正增量。

相应地，以下公式用于计算空头力量:

BearsPower(i) = SUM(Close(i + 1) - Close(i), N) / BEN

其中:

BearsPower(i) - 当前的空头力量。

- 当前的空头力量。 BEN - N 根柱线上收盘价的负增量数。 总和仅包括负增量。

最终指标具有额外的平滑线。

input uint i_nPeriod= 1000 ; input Smooth_Method XMethod=MODE_SMA_; input uint XLength= 12 ; input int XPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input int Shift= 0 ;





解释

指表由两条线组成，它们之间填充与趋势方向相对应的颜色。 较高的线表示较强的一面。 线的交叉 (颜色变化) 表示趋势变化，且当出现一方的力量高于另一方时，在其方向上开启交易是比较好的时机。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 函数库的类。 在 "不使用额外缓冲区计算序列中间均价" 一文中详细描述了该类的用法。

原始指标是使用 MQL4 语言开发的，并于 2017 年 9 月 22 日 发布在代码库 中。

图例 1. Differential_Average_By_Sultonov 指标