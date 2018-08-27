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Differential_Average_By_Sultonov - MetaTrader 5脚本
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真实作者: Sevan62
Sultonov 平滑差分指标。 指标线显示用户定义期间的多头和空头推动力的累加和均值。
计算方法
多头力量通过以下公式计算:
BullsPower(i) = SUM(Close(i) - Close(i + 1), N) / BUN
其中:
- BullsPower(i) - 当前的多头力量。
- Close(i) - 当前柱线的收盘价。
- Close(i + 1) - 前一根柱线的收盘价。
- N - 指标计算周期。
- BUN - N 根柱线上收盘价的正增量数。 总和仅包括正增量。
相应地，以下公式用于计算空头力量:
BearsPower(i) = SUM(Close(i + 1) - Close(i), N) / BEN
其中:
- BearsPower(i) - 当前的空头力量。
- BEN - N 根柱线上收盘价的负增量数。 总和仅包括负增量。
最终指标具有额外的平滑线。
//+-----------------------------------+ //| 指标输入 | //+-----------------------------------+ input uint i_nPeriod=1000; // 计算周期 input Smooth_Method XMethod=MODE_SMA_; // 平滑平均法 input uint XLength=12; // 平滑深度 input int XPhase=15; // 平滑参数, //---- 对于 JJMA, 变化范围从 -100 ... +100, 影响过度处理品质; //---- 对于 VIDIA 这是 CMO 周期, 对于 AMA 这是慢速均线 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // 价格类型 input int Shift=0; // 指标水平偏移柱线数
解释
指表由两条线组成，它们之间填充与趋势方向相对应的颜色。 较高的线表示较强的一面。 线的交叉 (颜色变化) 表示趋势变化，且当出现一方的力量高于另一方时，在其方向上开启交易是比较好的时机。
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 函数库的类。 在 "不使用额外缓冲区计算序列中间均价" 一文中详细描述了该类的用法。
原始指标是使用 MQL4 语言开发的，并于 2017 年 9 月 22 日 发布在代码库 中。
图例 1. Differential_Average_By_Sultonov 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21437
Doji_Arrows
该指标发现十字星烛条并在图表上高亮显示它们。FX_Trend
FX 趋势跟踪指标
Exp_Ang_Zad_C_Tm_MMRec
一款使用 Ang_Zad_C 趋势跟踪指标的交易系统，可以设置严格的交易时间间隔，并根据先前交易的结果改变未来的交易量。返回策略
使用限价买入和限价卖出挂单。 挂单网格。