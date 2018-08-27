代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Differential_Average_By_Sultonov - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1113
等级:
(7)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者: Sevan62

Sultonov 平滑差分指标。 指标线显示用户定义期间的多头和空头推动力的累加和均值。


计算方法

多头力量通过以下公式计算:

BullsPower(i) = SUM(Close(i) - Close(i + 1), N) / BUN

其中:

  • BullsPower(i) - 当前的多头力量。
  • Close(i) - 当前柱线的收盘价。
  • Close(i + 1) - 前一根柱线的收盘价。
  • N - 指标计算周期。
  • BUN - N 根柱线上收盘价的正增量数。 总和仅包括正增量。

相应地，以下公式用于计算空头力量:

BearsPower(i) = SUM(Close(i + 1) - Close(i), N) / BEN

其中:

  • BearsPower(i) - 当前的空头力量。
  • BEN - N 根柱线上收盘价的负增量数。 总和仅包括负增量。

最终指标具有额外的平滑线。

//+-----------------------------------+
//|  指标输入                          |
//+-----------------------------------+
input uint i_nPeriod=1000;             // 计算周期
input Smooth_Method XMethod=MODE_SMA_; // 平滑平均法
input uint XLength=12;                 // 平滑深度
input int XPhase=15;                   // 平滑参数,
//---- 对于 JJMA, 变化范围从 -100 ... +100, 影响过度处理品质;
//---- 对于 VIDIA 这是 CMO 周期, 对于 AMA 这是慢速均线
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // 价格类型
input int Shift=0;                     // 指标水平偏移柱线数


解释

指表由两条线组成，它们之间填充与趋势方向相对应的颜色。 较高的线表示较强的一面。 线的交叉 (颜色变化) 表示趋势变化，且当出现一方的力量高于另一方时，在其方向上开启交易是比较好的时机。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 函数库的类。 在 "不使用额外缓冲区计算序列中间均价" 一文中详细描述了该类的用法。

原始指标是使用 MQL4 语言开发的，并于 2017 年 9 月 22 日 发布在代码库 中。

图例 1. Differential_Average_By_Sultonov 指标

图例 1. Differential_Average_By_Sultonov 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21437

Doji_Arrows Doji_Arrows

该指标发现十字星烛条并在图表上高亮显示它们。

FX_Trend FX_Trend

FX 趋势跟踪指标

Exp_Ang_Zad_C_Tm_MMRec Exp_Ang_Zad_C_Tm_MMRec

一款使用 Ang_Zad_C 趋势跟踪指标的交易系统，可以设置严格的交易时间间隔，并根据先前交易的结果改变未来的交易量。

返回策略 返回策略

使用限价买入和限价卖出挂单。 挂单网格。