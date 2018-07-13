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Channel_Balance - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Channel Balance отображает разницу между медианной ценой ((High+Low)/2) и ценовым каналом за выбранный период.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - диапазон расчёта ценового канала
Расчёт:
CB = 100 * SMA(T, Period)
где:
T = (Median price - Min) / Range
Range = Max - Min
Max, Min - максимальная и минимальная цены в диапазоне Period
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