Индикатор-осциллятор Channel Balance отображает разницу между медианной ценой ((High+Low)/2) и ценовым каналом за выбранный период.

Имеет один настраиваемый параметр:

Period - диапазон расчёта ценового канала

Расчёт: CB = 100 * SMA(T, Period) где: T = (Median price - Min) / Range

Range = Max - Min

Max, Min - максимальная и минимальная цены в диапазоне Period



