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Индикаторы

Channel_Balance - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2339
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Channel Balance отображает разницу между медианной ценой ((High+Low)/2) и ценовым каналом за выбранный период.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - диапазон расчёта ценового канала

Расчёт:

CB = 100 * SMA(T, Period)

где:

T = (Median price - Min) / Range
Range = Max - Min
Max, Min - максимальная и минимальная цены в диапазоне Period


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