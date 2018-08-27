请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
FX 趋势振荡器显示行情状态及其波形特征。
与级别 50.0 的交叉，振荡器图型和价格图表的偏差可以作为信号。
该指标有四个可配置参数:
- Small range of bars - 小规模计算范围
- Middle range of bars - 中规模计算范围
- Big range of bars - 大规模计算范围
- Threshold level - 阈值 (信号) 级别 (默认为 50)
计算:
FXT = K * ((Close-L1) / (D1*Small range)+(Close-L2) / (D2*Middle range)+(Close-L3) / (D3*Big range))
其中:
D1 = H1 - L1 D2 = H2 - L2 D3 = H3 - L3 L1, H1 - Small 范围内的最低价和最高价 L2, H2 - Middle 范围内的最低价和最高价 L3, H3 - Big 范围内的最低价和最高价 K = 100.0 / (1/Small range+1 / Middle range+1 / Big range)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21433
Channel_Balance
通道平衡指标Candle_Amplitude
蜡烛幅度指标
Doji_Arrows
该指标发现十字星烛条并在图表上高亮显示它们。Differential_Average_By_Sultonov
Sultonov 平滑差分指标。