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FX_Trend - MetaTrader 5脚本

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1610 代码 16 主题 187 评论
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2020
等级:
(10)
已发布:
FX_Trend.mq5 (11.06 KB) 预览
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FX 趋势振荡器显示行情状态及其波形特征。

与级别 50.0 的交叉，振荡器图型和价格图表的偏差可以作为信号。

该指标有四个可配置参数:

  • Small range of bars - 小规模计算范围
  • Middle range of bars - 中规模计算范围
  • Big range of bars - 大规模计算范围
  • Threshold level - 阈值 (信号) 级别 (默认为 50)

计算:

FXT = K * ((Close-L1) / (D1*Small range)+(Close-L2) / (D2*Middle range)+(Close-L3) / (D3*Big range))

其中:

D1 = H1 - L1
D2 = H2 - L2
D3 = H3 - L3
L1, H1 - Small 范围内的最低价和最高价
L2, H2 - Middle 范围内的最低价和最高价
L3, H3 - Big 范围内的最低价和最高价
K = 100.0 / (1/Small range+1 / Middle range+1 / Big range)


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21433

Channel_Balance Channel_Balance

通道平衡指标

Candle_Amplitude Candle_Amplitude

蜡烛幅度指标

Doji_Arrows Doji_Arrows

该指标发现十字星烛条并在图表上高亮显示它们。

Differential_Average_By_Sultonov Differential_Average_By_Sultonov

Sultonov 平滑差分指标。