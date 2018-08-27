FX 趋势振荡器显示行情状态及其波形特征。

与级别 50.0 的交叉，振荡器图型和价格图表的偏差可以作为信号。

该指标有四个可配置参数:

计算:

FXT = K * ((Close-L1) / (D1*Small range)+(Close-L2) / (D2*Middle range)+(Close-L3) / (D3*Big range))

其中: