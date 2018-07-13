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Candle_Amplitude - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Candle Amplitude отображает амплитуду свечей в двух режимах:
- От High до Low
- От Open до Close
Если выбранная амплитуда текущей свечи больше амплитуды прошлой свечи, то линия осциллятора окрашена зелёным.
Если выбранная амплитуда текущей свечи меньше амплитуды прошлой свечи, то линия осциллятора окрашена красным.
Также имеется сигнальная линия - среднее амплитуды свечей за выбранный период.
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Calculation mode - режим расчёта
- High/Low - по ценам High и Low
- Open/Close - по ценам Open и Close
- Signal period - период сигнальной линии
Рис.1. Candle Amplitude, режим High/Low
Рис.2. Candle Amplitude, режим Open/Close
Channel_Balance
Индикатор "Баланс канала"FX_Trend
Трендовый индикатор FX Trend