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Индикаторы

Candle_Amplitude - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1976
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Candle Amplitude отображает амплитуду свечей в двух режимах:

  1. От High до Low
  2. От Open до Close

Если выбранная амплитуда текущей свечи больше амплитуды прошлой свечи, то линия осциллятора окрашена зелёным.

Если выбранная амплитуда текущей свечи меньше амплитуды прошлой свечи, то линия осциллятора окрашена красным.

Также имеется сигнальная линия - среднее амплитуды свечей за выбранный период.

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

  • Calculation mode - режим расчёта
    • High/Low - по ценам High и Low
    • Open/Close - по ценам Open и Close
  • Signal period - период сигнальной линии

Рис.1. Candle Amplitude, режим High/Low


Рис.2. Candle Amplitude, режим Open/Close

BezierMA BezierMA

Скользящая средняя BezierMA

ASH ASH

Индикатор Absolute Strength Histogram (ASH)

Channel_Balance Channel_Balance

Индикатор "Баланс канала"

FX_Trend FX_Trend

Трендовый индикатор FX Trend