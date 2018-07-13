Индикатор-осциллятор Candle Amplitude отображает амплитуду свечей в двух режимах:

Если выбранная амплитуда текущей свечи больше амплитуды прошлой свечи, то линия осциллятора окрашена зелёным.

Если выбранная амплитуда текущей свечи меньше амплитуды прошлой свечи, то линия осциллятора окрашена красным.