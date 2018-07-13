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Индикаторы

ASH - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2180
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(20)
Опубликован:
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Трендовый индикатор "Гистограмма абсолютной силы".

Отображает в виде гистограммы разницу между силой быков и силой медведей индикатора Absolute Strength Oscillator (ASO)

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Period - период расчёта ASO
  • Smoothing - период сглаживания ASO
  • Mode - режим расчёта ASO
    • RSI - RSI
    • Stochastic - стохастик
  • Method - метод расчёта ASO
  • Applied price - цена расчёта ASO

Расчёт:

ASH = BullsStrength - BearsStrength

где:

BullsStrength = MA(AvgBulls, Smoothing, Method)
BearsStrength = MA(AvgBears, Smoothing, Method)

AvgBulls = MA(Bulls, Period, Method)
AvgBears = MA(Bears, Period, Method)

Bulls = Price - Min
Bears = Max - Price

Price - Applied price
Min, Max - максимальная и минимальная цены в диапазоне Period

Рис.1. ASH режим RSI


Рис.2. ASH режим Stochastic


Рис.2. ASH + ASO

ASO ASO

Индикатор Absolute Strength Oscillator (ASO)

ALWMA ALWMA

Скользящая средняя ALWMA

BezierMA BezierMA

Скользящая средняя BezierMA

Candle_Amplitude Candle_Amplitude

Индикатор амплитуды свечей