Трендовый индикатор "Гистограмма абсолютной силы".

Отображает в виде гистограммы разницу между силой быков и силой медведей индикатора Absolute Strength Oscillator (ASO)

Имеет пять настраиваемых параметров:

Period - период расчёта ASO

- период расчёта ASO Smoothing - период сглаживания ASO

- период сглаживания ASO Mode - режим расчёта ASO

- режим расчёта ASO RSI - RSI

- RSI

Stochastic - стохастик

- стохастик Method - метод расчёта ASO

- метод расчёта ASO Applied price - цена расчёта ASO

Расчёт: ASH = BullsStrength - BearsStrength где: BullsStrength = MA(AvgBulls, Smoothing, Method)

BearsStrength = MA(AvgBears, Smoothing, Method) AvgBulls = MA(Bulls, Period, Method)

AvgBears = MA(Bears, Period, Method) Bulls = Price - Min

Bears = Max - Price Price - Applied price

Min, Max - максимальная и минимальная цены в диапазоне Period

Рис.1. ASH режим RSI





Рис.2. ASH режим Stochastic





Рис.2. ASH + ASO

