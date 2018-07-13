Трендовый индикатор "Осциллятор абсолютной силы". На основании сил быков и медведей указывает на текущую тенденцию на рынке.

Имеет пять настраиваемых параметров:

Period - период расчёта

- период расчёта Smoothing - период сглаживания

- период сглаживания Mode - режим расчёта

- режим расчёта RSI - RSI

- RSI

Stochastic - стохастик

- стохастик Method - метод расчёта

- метод расчёта Applied price - цена расчёта

Расчёт: BullsStrength = MA(AvgBulls, Smoothing, Method)

BearsStrength = MA(AvgBears, Smoothing, Method) где: AvgBulls = MA(Bulls, Period, Method)

AvgBears = MA(Bears, Period, Method) Bulls = Price - Min

Bears = Max - Price Price - Applied price

Min, Max - максимальная и минимальная цены в диапазоне Period





Рис.1. ASO режим RSI





Рис.2. ASO режим Stochastic