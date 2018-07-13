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ASO - индикатор для MetaTrader 5
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Трендовый индикатор "Осциллятор абсолютной силы". На основании сил быков и медведей указывает на текущую тенденцию на рынке.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Period - период расчёта
- Smoothing - период сглаживания
- Mode - режим расчёта
- RSI - RSI
- Stochastic - стохастик
- Method - метод расчёта
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
BullsStrength = MA(AvgBulls, Smoothing, Method)
BearsStrength = MA(AvgBears, Smoothing, Method)
где:
AvgBulls = MA(Bulls, Period, Method)
AvgBears = MA(Bears, Period, Method)
Bulls = Price - Min
Bears = Max - Price
Price - Applied price
Min, Max - максимальная и минимальная цены в диапазоне Period
Рис.1. ASO режим RSI
Рис.2. ASO режим Stochastic
ALWMA
Скользящая средняя ALWMAWVF_Stochastic
Индикатор WVF Stochastic