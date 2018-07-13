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Индикаторы

ASO - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2156
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Трендовый индикатор "Осциллятор абсолютной силы". На основании сил быков и медведей указывает на текущую тенденцию на рынке.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Period - период расчёта
  • Smoothing - период сглаживания
  • Mode - режим расчёта
    • RSI - RSI
    • Stochastic - стохастик
  • Method - метод расчёта
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

BullsStrength = MA(AvgBulls, Smoothing, Method)
BearsStrength = MA(AvgBears, Smoothing, Method)

где:

AvgBulls = MA(Bulls, Period, Method)
AvgBears = MA(Bears, Period, Method)

Bulls = Price - Min
Bears = Max - Price

Price - Applied price
Min, Max - максимальная и минимальная цены в диапазоне Period


Рис.1. ASO режим RSI


Рис.2. ASO режим Stochastic

ALWMA ALWMA

Скользящая средняя ALWMA

WVF_Stochastic WVF_Stochastic

Индикатор WVF Stochastic

ASH ASH

Индикатор Absolute Strength Histogram (ASH)

BezierMA BezierMA

Скользящая средняя BezierMA