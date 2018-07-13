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ALWMA - индикатор для MetaTrader 5
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Асимметричная, линейно-взвешенная скользящая средняя Asymmetric Linear Weighted Moving Average.Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Method - метод расчёта
- Regular - Регулярный
- Inverse - Обратный
- Asymmetric - Асимметричный
- Inverse asymmetric - Обратный асимметричный
- Applied price - цена расчёта
Четыре режима расчёта:
- Регулярный - ведет себя как обычная LWMA. Наибольший вес имеет последний период.
- Обратный - наибольший вес имеет начальный период.
- Асимметричный - наибольший вес имеет середина периода. Начальный и конечный периоды имеют наименьшие веса.
- Обратный асимметричный - наибольший вес имеют начальный и конечный периоды. Средняя часть имеет наименьший вес.
Рис.1. Режим Regular
Рис.2. Режим Inverse
Рис.3. Режим Asymmetric
Рис.4. Режим Inverse Asymmetric
WVF_Stochastic
Индикатор WVF StochasticWPR_HL
Индикатор WPR HL