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Индикаторы

ALWMA - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1372
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Асимметричная, линейно-взвешенная скользящая средняя Asymmetric Linear Weighted Moving Average.

Имеет три настраиваемых параметра:
  • Period - период расчёта
  • Method - метод расчёта
    • Regular - Регулярный
    • Inverse - Обратный
    • Asymmetric - Асимметричный
    • Inverse asymmetric - Обратный асимметричный
  • Applied price - цена расчёта

Четыре режима расчёта:

  1. Регулярный - ведет себя как обычная LWMA. Наибольший вес имеет последний период.
  2. Обратный - наибольший вес имеет начальный период.
  3. Асимметричный - наибольший вес имеет середина периода. Начальный и конечный периоды имеют наименьшие веса.
  4. Обратный асимметричный - наибольший вес имеют начальный и конечный периоды. Средняя часть имеет наименьший вес.

Рис.1. Режим Regular


Рис.2. Режим Inverse


Рис.3. Режим Asymmetric


Рис.4. Режим Inverse Asymmetric

WVF_Stochastic WVF_Stochastic

Индикатор WVF Stochastic

WPR_HL WPR_HL

Индикатор WPR HL

ASO ASO

Индикатор Absolute Strength Oscillator (ASO)

ASH ASH

Индикатор Absolute Strength Histogram (ASH)