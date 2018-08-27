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绝对强度直方图是趋势跟踪指标。
指标显示 绝对强度振荡器 (ASO) 指标的多头和空头之间的差值作为直方图
有五个输入:
- Period - ASO 计算周期
- Smoothing - ASO 平滑周期
- Mode - ASO 计算模式
- RSI
- Stochastic
- Method - ASO 计算方法
- Applied price - ASO 计算价格类型
计算:
ASH = BullsStrength - BearsStrength
其中:
BullsStrength = MA(AvgBulls, Smoothing, Method)
BearsStrength = MA(AvgBears, Smoothing, Method)
AvgBulls = MA(Bulls, Period, Method)
AvgBears = MA(Bears, Period, Method)
Bulls = Price - Min
Bears = Max - Price
Price - 应用价格类型
Min, Max - Period 间隔内的最高价和最低价
图例 1. RSI 的 ASH 模式
图例 2. 随机振荡器的 ASH 模式
图例 3. ASH + ASO
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21429
BezierMA
BezierMA 移动均线Candle_Amplitude
蜡烛幅度指标