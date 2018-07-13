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BezierMA - индикатор для MetaTrader 5
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Взвешенная по Безье скользящая средняя.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Sensitivity - чувствительность
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
BMA = SPC
где:
SPC - Сумма(Price*Coeff) в диапазоне Period
Coeff = (Period! / (i! * (Period-i)!)) * Sensitivity^i * (1-Sensitivity)^(Period-i)
Price - Applied price
N! - факториал
Candle_Amplitude
Индикатор амплитуды свечейChannel_Balance
Индикатор "Баланс канала"