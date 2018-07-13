CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BezierMA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1627
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Взвешенная по Безье скользящая средняя.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Sensitivity - чувствительность
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

BMA = SPC

где:

SPC - Сумма(Price*Coeff) в диапазоне Period
Coeff = (Period! / (i! * (Period-i)!)) * Sensitivity^i * (1-Sensitivity)^(Period-i)
Price - Applied price
N! - факториал

ASH ASH

Индикатор Absolute Strength Histogram (ASH)

ASO ASO

Индикатор Absolute Strength Oscillator (ASO)

Candle_Amplitude Candle_Amplitude

Индикатор амплитуды свечей

Channel_Balance Channel_Balance

Индикатор "Баланс канала"