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ASO - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1543
等级:
(14)
已发布:
ASO.mq5 (19.14 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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绝对强度振荡器是趋势跟踪指标。 基于多头和空头的推动力，该指标显示当前的行情趋势。

有五个输入:

  • Period - 计算周期
  • Smoothing - 平滑周期
  • Mode - 计算模式
    • RSI
    • Stochastic
  • Method - 计算方法
  • Applied price - 应用价格类型

计算:

BullsStrength = MA(AvgBulls, Smoothing, Method)
BearsStrength = MA(AvgBears, Smoothing, Method)

其中:

AvgBulls = MA(Bulls, Period, Method)
AvgBears = MA(Bears, Period, Method)

Bulls = Price - Min
Bears = Max - Price

Price - Applied price

Min, Max - Period 间隔内的最高价和最低价


图例 1. RSI 的 ASO 模式


图例 2. 随机震荡器的 ASO 模式

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21428

ALWMA ALWMA

ALWMA 移动均线

WVF_Stochastic WVF_Stochastic

WVF 随即振荡器指标

ASH ASH

绝对强度直方图 (ASH) 指标

BezierMA BezierMA

BezierMA 移动均线