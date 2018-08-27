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绝对强度振荡器是趋势跟踪指标。 基于多头和空头的推动力，该指标显示当前的行情趋势。
有五个输入:
- Period - 计算周期
- Smoothing - 平滑周期
- Mode - 计算模式
- RSI
- Stochastic
- Method - 计算方法
- Applied price - 应用价格类型
计算:
BullsStrength = MA(AvgBulls, Smoothing, Method) BearsStrength = MA(AvgBears, Smoothing, Method)
其中:
AvgBulls = MA(Bulls, Period, Method)
AvgBears = MA(Bears, Period, Method)
Bulls = Price - Min
Bears = Max - Price
Price - Applied price
Min, Max - Period 间隔内的最高价和最低价
图例 1. RSI 的 ASO 模式
图例 2. 随机震荡器的 ASO 模式
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21428
ALWMA
ALWMA 移动均线WVF_Stochastic
WVF 随即振荡器指标