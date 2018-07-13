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Индикаторы

WVF_Stochastic - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1568
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор William's Vix Fix Stochastic - стохастик, рассчитываемый по индикатору William's Vix Fix

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • WVF period - период расчёта William's Vix Fix
  • %K period - период расчёта линии %K стохастика
  • %D period - период расчёта линии %D стохастика
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности

Расчёт:

K = 100.0 * mins/maxes,
D = SMA(K, %D period)

где:

mins = WVF - MinLow
maxes = MaxHigh - MinLow
MinLow, MaxHigh - минимальное и максимальное значения WVF в диапазоне %K period
WVF = 100.0 * (MaxR-Low) / MaxR
MaxR - максимальная цена Close в диапазоне WVF period

WPR_HL WPR_HL

Индикатор WPR HL

Trend_Trail_Indicator Trend_Trail_Indicator

Индикатор Trend Trail

ALWMA ALWMA

Скользящая средняя ALWMA

ASO ASO

Индикатор Absolute Strength Oscillator (ASO)