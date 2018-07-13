Расчёт:

где:

mins = WVF - MinLow

maxes = MaxHigh - MinLow

MinLow, MaxHigh - минимальное и максимальное значения WVF в диапазоне %K period

WVF = 100.0 * (MaxR-Low) / MaxR

MaxR - максимальная цена Close в диапазоне WVF period