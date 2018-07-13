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WVF_Stochastic - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор William's Vix Fix Stochastic - стохастик, рассчитываемый по индикатору William's Vix Fix
Имеет пять настраиваемых параметров:
- WVF period - период расчёта William's Vix Fix
- %K period - период расчёта линии %K стохастика
- %D period - период расчёта линии %D стохастика
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
Расчёт:
K = 100.0 * mins/maxes,
D = SMA(K, %D period)
где:
mins = WVF - MinLow
maxes = MaxHigh - MinLow
MinLow, MaxHigh - минимальное и максимальное значения WVF в диапазоне %K period
WVF = 100.0 * (MaxR-Low) / MaxR
MaxR - максимальная цена Close в диапазоне WVF period
WPR_HL
Индикатор WPR HLTrend_Trail_Indicator
Индикатор Trend Trail