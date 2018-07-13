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Индикаторы

WPR_HL - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1872
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор WPR HL - Williams’ Percent Range, рассчитываемый по (High-Low)

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности

Расчёт:

WPR_HL =-100.0 * (Max-HL) / (Max-Min)

где:

HL = High - Low
Max, Min - максимальная и минимальная цены в диапазоне Period


Рис.1. WPR HL


Рис.2. WPR HL в сравнении с Williams’ Percent Range

Trend_Trail_Indicator Trend_Trail_Indicator

Индикатор Trend Trail

Trend_ID Trend_ID

Индикатор Trend identifier

WVF_Stochastic WVF_Stochastic

Индикатор WVF Stochastic

ALWMA ALWMA

Скользящая средняя ALWMA