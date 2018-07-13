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WPR_HL - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор WPR HL - Williams’ Percent Range, рассчитываемый по (High-Low)
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
Расчёт:
WPR_HL =-100.0 * (Max-HL) / (Max-Min)
где:
HL = High - Low
Max, Min - максимальная и минимальная цены в диапазоне Period
Рис.1. WPR HL
Рис.2. WPR HL в сравнении с Williams’ Percent Range
Trend_Trail_Indicator
Индикатор Trend TrailTrend_ID
Индикатор Trend identifier
WVF_Stochastic
Индикатор WVF StochasticALWMA
Скользящая средняя ALWMA