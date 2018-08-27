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非对称线性加权移动平均线。指标有三个输入参数:
- Period - 计算周期
- Method - 计算方法
- Regular
- Inverse
- Asymmetric
- Inverse asymmetric
- Applied price - 应用价格类型
四种计算模式:
- Regular - 表现如同普通的 LWMA。 最后一个阶段的权重最大。
- Inverse - 最初阶段权重最大。
- Asymmetric - 中间阶段的权重最大。 初始和最后阶段的权重最低。
- Inverse asymmetric - 初始和最后阶段的权重最大。 中间阶段的权重最轻。
图例 1. 正规模式
图例 2. 逆向模式
图例 3. 非对称模式
图例 4. 逆向非对称模式
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21427
WVF_Stochastic
WVF 随即振荡器指标WPR_HL
WPR HL 指标