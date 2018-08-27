代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

ALWMA - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1258
等级:
(8)
已发布:
ALWMA.mq5 (11.08 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

非对称线性加权移动平均线。

指标有三个输入参数:
  • Period - 计算周期
  • Method - 计算方法
    • Regular
    • Inverse
    • Asymmetric
    • Inverse asymmetric
  • Applied price - 应用价格类型

四种计算模式:

  1. Regular - 表现如同普通的 LWMA。 最后一个阶段的权重最大。
  2. Inverse - 最初阶段权重最大。
  3. Asymmetric - 中间阶段的权重最大。 初始和最后阶段的权重最低。
  4. Inverse asymmetric - 初始和最后阶段的权重最大。 中间阶段的权重最轻。

图例 1. 正规模式


图例 2. 逆向模式


图例 3. 非对称模式


图例 4. 逆向非对称模式

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21427

WVF_Stochastic WVF_Stochastic

WVF 随即振荡器指标

WPR_HL WPR_HL

WPR HL 指标

ASO ASO

绝对强度振荡器 (ASO) 指标

ASH ASH

绝对强度直方图 (ASH) 指标