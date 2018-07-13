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Trend_Trail_Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Trend Trail отображает возможный уровень TrailingStop по тренду.
Имеет два настраиваемых параметра:
- ATR period - период расчёта ATR
- Multiplier - коэффициент чувствительности
Использовать можно как рекомендацию значения уровня стоплосс позиции
Trend_ID
Индикатор Trend identifierSuperTrend_Dot
Индикатор SuperTrend Dot
WPR_HL
Индикатор WPR HLWVF_Stochastic
Индикатор WVF Stochastic