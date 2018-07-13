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Индикаторы

Trend_Trail_Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2072
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор Trend Trail отображает возможный уровень TrailingStop по тренду.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • ATR period - период расчёта ATR
  • Multiplier - коэффициент чувствительности

Использовать можно как рекомендацию значения уровня стоплосс позиции

Trend_ID Trend_ID

Индикатор Trend identifier

SuperTrend_Dot SuperTrend_Dot

Индикатор SuperTrend Dot

WPR_HL WPR_HL

Индикатор WPR HL

WVF_Stochastic WVF_Stochastic

Индикатор WVF Stochastic