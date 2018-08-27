代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

WVF_Stochastic - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1149
等级:
(8)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

威廉姆的 Vix 固定随机振荡器是根据威廉姆的 Vix 固定指标计算的

有五个输入:

  • WVF period - William 的 Vix 固定计算周期
  • %K period - 随机振荡器 ％K 线计算周期
  • %D period - 随机振荡器 ％D 线计算周期
  • Overbought - 超买级别
  • Oversold - 超卖级别

计算:

K = 100.0 * mins/maxes,
D = SMA(K, %D period)

其中:

mins = WVF - MinLow
maxes = MaxHigh - MinLow
MinLow, MaxHigh - ％K周期范围内的最小和最大 WVF 值
WVF = 100.0 * (MaxR-Low) / MaxR
MaxR - WVF 期间范围内的最高收盘价

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21424

WPR_HL WPR_HL

WPR HL 指标

Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Digit_NN3_MMRec Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Digit_NN3_MMRec

在单一 EA 中集成三个运用 AbsolutelyNoLagLwma_Digit 指标的独立交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果修改未来的交易量

ALWMA ALWMA

ALWMA 移动均线

ASO ASO

绝对强度振荡器 (ASO) 指标