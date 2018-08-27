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威廉姆的 Vix 固定随机振荡器是根据威廉姆的 Vix 固定指标计算的
有五个输入:
- WVF period - William 的 Vix 固定计算周期
- %K period - 随机振荡器 ％K 线计算周期
- %D period - 随机振荡器 ％D 线计算周期
- Overbought - 超买级别
- Oversold - 超卖级别
计算:
K = 100.0 * mins/maxes, D = SMA(K, %D period)
其中:
mins = WVF - MinLow maxes = MaxHigh - MinLow MinLow, MaxHigh - ％K周期范围内的最小和最大 WVF 值 WVF = 100.0 * (MaxR-Low) / MaxR MaxR - WVF 期间范围内的最高收盘价
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21424
WPR_HL
WPR HL 指标Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Digit_NN3_MMRec
在单一 EA 中集成三个运用 AbsolutelyNoLagLwma_Digit 指标的独立交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果修改未来的交易量