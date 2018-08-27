威廉姆的 Vix 固定随机振荡器是根据威廉姆的 Vix 固定指标计算的

有五个输入:

WVF period - William 的 Vix 固定计算周期

- William 的 Vix 固定计算周期 %K period - 随机振荡器 ％K 线计算周期

- 随机振荡器 ％K 线计算周期 %D period - 随机振荡器 ％D 线计算周期

- 随机振荡器 ％D 线计算周期 Overbought - 超买级别

- 超买级别 Oversold - 超卖级别